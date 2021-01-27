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Артем Яшкин признался о страхе перед Лобановским и редкой похвале от Мэтра

Премьер-лига
(2 голосов)

Назвал "Давидсом"

Артем Яшкин признался о страхе перед Лобановским и редкой похвале от Мэтра
Новина українською

Бывший футболист "Динамо" (1998-2002) и национальной сборной Украины (2000-2001) Артем Яшкин вспомнил свое сотрудничество с тренером Валерием Лобановским.

У нас был интересный тест - надо было как можно больше раз нажать пальцем по клавиатуре. Я "набивал" 300 раз. А если бы мне дали этот тест перед Лобановским, я думаю, было бы 600!

Волнение при разговоре с ним всегда было. Но он - замечательный психолог, никогда голос не повышал, посмотрит только - и все сразу понимаешь.

Хвалил Валерий Лобановский, по словам Яшкина, редко.

Я однажды набрал за какой-то из матчей 130 полезных действий. И на сборе после игры Лобановский говорит: "У нас появился новый Давидс - 130 действий за матч!". Это была похвала.

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В статье: Эдгар Давидс Валерий Лобановский Динамо (Киев) Артем Яшкин
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Источник:
РестоVратор

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Комментарии (1)
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ДВ (Одесса)
27.01.2021 в 08:09
Игрок нескольких матчей в ЛЧ...
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