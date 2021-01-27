Артем Яшкин признался о страхе перед Лобановским и редкой похвале от Мэтра

Бывший футболист " Динамо " (1998-2002) и национальной сборной Украины (2000-2001) Артем Яшкин вспомнил свое сотрудничество с тренером Валерием Лобановским.

У нас был интересный тест - надо было как можно больше раз нажать пальцем по клавиатуре. Я "набивал" 300 раз. А если бы мне дали этот тест перед Лобановским, я думаю, было бы 600!

Волнение при разговоре с ним всегда было. Но он - замечательный психолог, никогда голос не повышал, посмотрит только - и все сразу понимаешь.