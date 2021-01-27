Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артем Яшкин признался о страхе перед Лобановским и редкой похвале от Мэтра
Назвал "Давидсом"
Бывший футболист "
У нас был интересный тест - надо было как можно больше раз нажать пальцем по клавиатуре. Я "набивал" 300 раз. А если бы мне дали этот тест перед Лобановским, я думаю, было бы 600!
Волнение при разговоре с ним всегда было. Но он - замечательный психолог, никогда голос не повышал, посмотрит только - и все сразу понимаешь.
Хвалил Валерий Лобановский, по словам Яшкина, редко.
Я однажды набрал за какой-то из матчей 130 полезных действий. И на сборе после игры Лобановский говорит: "У нас появился новый Давидс - 130 действий за матч!". Это была похвала.
Популярное сейчас
- Вест Бромвич - Манчестер Сити 0:5. Уверенный шаг горожан к первому месту
- Минай подписал экс-защитника Динамо
- Два гола и ассист. Швед принес победу Мехелену, второй гол на 90+2-й - ВИДЕО
- Шахтёр и Динамо завершили первые сборы. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО