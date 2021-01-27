Динамо возьмет на себя расходы за лечение и реабилитацию 11-летнего мальчика из Тернополя

Несколько дней назад в Тернополе произошел вопиющий случай - 11-летний воспитанник детско-юношеской школы "Чемпион" Максим Капустяник был обстрелян неизвестными во время прогулки - ездили на санках с сестрой. Узнав об ужасных травмах, которые получил мальчик, президент "Динамо" (Киев) Игорь Суркис связался непосредственно с отцом мальчика Ярославом и предложил, чтобы клуб взял на себя все расходы по лечению и последующей реабилитации Максима.

Это большая радость - и для Максима, и для нас, родителей. Когда я сказал ему, что тебя поддерживает вся футбольная общественность «Динамо», все футболисты, президент, сыну было очень приятно. Надеюсь, это придаст ему сил для лечения, а в будущем поможет стать если не великим футболистом, то достойным человеком. На сегодня сделали все возможное, чтобы Макс встал на ноги. Он уже делает первые шаги - это очень важно. Надеемся, что время залечит раны, - не скрывал своей радости и благодарности Ярослав Капустяник.

Открыл один из украинских сайтов и прочитал о том, что Максим получил многочисленные ранения в невинной ситуации. Мы ранее уже встречались с его отцом, у меня был его телефон, и я позвонил ему с предложением положить на клуб все финансовые затраты. Мы берем на себя полностью расходы на лечение в "Охматдете", а после того, как Максима выпишут, он пройдет курс реабилитации на нашей базе в Вите-Литовской под контролем клубных врачей.

Немыслимо, когда происходят подобные вещи, когда стреляют в детей ... Это нелюди какие-то! Надеюсь, сотрудники полиции обратят на это внимание и найдут этих негодяев. Знаю, что Максим очень любит футбол - и сборную Украины, и киевское «Динамо», с нашими футболистами общался. Он заслуживает того, чтобы мы сделали все возможное для его реабилитации и возвращения к полноценной жизни. Возможно, в будущем мы его увидим в форме киевского "Динамо". Я неоднократно говорил, что у нас в школе учится много детей. Не все из них становятся футболистами, но самое главное, чтобы они становились хорошими людьми, любящими свою страну.

Эта поддержка - не просто какая-то пиар-акция. Я был знаком с отцом мальчика, мы встречались во Львове с ним, и знаю, что вся семья очень любит футбол и «Динамо» в частности. Знаю, что наши футболисты - капитан команды Сидорчук, Цыганков и другие - хотели приехать к Максиму в больницу, но из-за карантина и тяжелого состояние пациента к нему никого не пускают. Думаю, мы это наверстаем, и после возвращения команды из Турции он обязательно встретится с динамовцами.

Надеемся, что к тому времени Максима уже выпишут и он будет проходить реабилитацию у нас на базе, где для него подготовят номер. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем все возможное для полноценного восстановления мальчика, - отметил Игорь Михайлович.