Суркис вспомнил, как во время телефонного разговора решил уволить Семина

Президент киевского " Динамо " Игорь Суркис вспомнил, как увольнял российского тренера Юрия Семина с поста главного тренера.

Я бы извинился перед Юрием Семиным, когда его уволил. Мы тогда проиграли ПСЖ - 1:4 и "Шахтеру" - 1:4. Когда я его набрал следующий день и хотел поговорить с ним, хотел спросить, может, нужна какая-то помощь, так как мне не только деньги давать, он сказал, что улетел в Москву из Донецка.

Он признал, что неправильно поступил. У меня эмоции, я говорю: "Как??? Вы бросили команду в такую ​​минуту?". Тогда я не думал, что у него еще контракт 1,5 года и надо платить компенсацию (которую я выплатил, кстати). Я сказал: "Все, уволен", - рассказал Суркис.