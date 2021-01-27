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Суркис вспомнил, как во время телефонного разговора решил уволить Семина
Пришлось платить большую компенсацию
Президент киевского "
Я бы извинился перед Юрием Семиным, когда его уволил. Мы тогда проиграли ПСЖ - 1:4 и "Шахтеру" - 1:4. Когда я его набрал следующий день и хотел поговорить с ним, хотел спросить, может, нужна какая-то помощь, так как мне не только деньги давать, он сказал, что улетел в Москву из Донецка.
Он признал, что неправильно поступил. У меня эмоции, я говорю: "Как??? Вы бросили команду в такую минуту?". Тогда я не думал, что у него еще контракт 1,5 года и надо платить компенсацию (которую я выплатил, кстати). Я сказал: "Все, уволен", - рассказал Суркис.
Семин возглавлял киевское "Динамо" в 2007-2009, а затем в 2010-2012 годах.
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