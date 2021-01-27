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Суркис вспомнил, как во время телефонного разговора решил уволить Семина

Премьер-лига
(1 голосов)

Пришлось платить большую компенсацию

Суркис вспомнил, как во время телефонного разговора решил уволить Семина
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис вспомнил, как увольнял российского тренера Юрия Семина с поста главного тренера.

Я бы извинился перед Юрием Семиным, когда его уволил. Мы тогда проиграли ПСЖ - 1:4 и "Шахтеру" - 1:4. Когда я его набрал следующий день и хотел поговорить с ним, хотел спросить, может, нужна какая-то помощь, так как мне не только деньги давать, он сказал, что улетел в Москву из Донецка.

Он признал, что неправильно поступил. У меня эмоции, я говорю: "Как??? Вы бросили команду в такую ​​минуту?". Тогда я не думал, что у него еще контракт 1,5 года и надо платить компенсацию (которую я выплатил, кстати). Я сказал: "Все, уволен", - рассказал Суркис.

Семин возглавлял киевское "Динамо" в 2007-2009, а затем в 2010-2012 годах.

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В статье: Юрий Семин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.01.2021 в 09:49
суркіс "Тоді я не думав, що у нього ще контракт 1,5 року і треба платити компенсацію" а сурок колись взагалі думав чи думає...такі речі неосяжні
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.01.2021 в 09:47
РЕДАКЦІЯ що це таке!?? "бо ж мені не тільки мені гроші давати, він сказав, що полетів в Москву з Донецька" ... бо ж мені не тільки мені КОМУ МЕНІ і від кого мені....???
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