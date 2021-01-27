Ингулец одержал первую победу на сборе в Турции

Петровский " Ингулец " сыграл товарищеский поединок в Турции с пивничномакедонською командой "Македония Герче Петров" на день раньше.

Матч должен был состояться 27 января, однако команды договорились провести его 26-го.

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Контрольный поединок

26.01.2021

Турция, Авсаллар

Ингулец - Македония Герче Петров 2:0

Голы: Михаил Плохотнюк, Александр Козак

Видеообзор матча