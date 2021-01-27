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Ингулец одержал первую победу на сборе в Турции
Еще и оставили свои ворота "сухими"
Петровский "
Матч должен был состояться 27 января, однако команды договорились провести его 26-го.
Контрольный поединок
26.01.2021
Турция, Авсаллар
Ингулец - Македония Герче Петров 2:0
Голы: Михаил Плохотнюк, Александр Козак
Видеообзор матча
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Источник:Інгулець
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