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Ингулец одержал первую победу на сборе в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще и оставили свои ворота "сухими"

Ингулец одержал первую победу на сборе в Турции
Новина українською

Петровский "Ингулец" сыграл товарищеский поединок в Турции с пивничномакедонською командой "Македония Герче Петров" на день раньше.

Матч должен был состояться 27 января, однако команды договорились провести его 26-го.

Читайте такжеВ первом контрольном поединке Ингулец проиграл сербскому ФК Раднички

Контрольный поединок

26.01.2021

Турция, Авсаллар

Ингулец - Македония Герче Петров 2:0

Голы: Михаил Плохотнюк, Александр Козак

Видеообзор матча

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В статье: Товарищеский матч Контрольный матч Ингулец (Петрово) спарринг Македония ГП (Северная Македония) Македония Герче Петров (Скопье)
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Источник:
Інгулець

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