Заря проявляет интерес к экс-защитнику Карпат

Луганская "Заря" заинтересована в услугах защитника сборной Люксембурга Тима Халла, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, "Заря” уже сделала предложение 23-летнему игроку. Халл 25 января получил статус свободного агента в краковской “Висле”, хотя присоединился к полякам в начале января, но ни одного матча так и не сыграл. В то же время защитник имеет и другие предложения.

Стоит отметить, что центральный защитник имеет в своем активе матчи за сборную Люксембурга и продолжает получать вызовы.

Также, 23-летний игрок выступал за львовские “Карпаты” в сезоне 2019/20, а затем перешел в португальский “Жил Висенте”, где также задержался всего на несколько месяцев.

Напомним, что ранее Заря отдала в аренду трех игроков.