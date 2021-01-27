Ковалец - о причинах неудачных выступлений команды в первой части сезона

Вингер "Александрии" Кирилл Ковалец в интервью "Футбол NEWS" рассказал, что повлияло на выступления команды в первой части сезона.

"Те ребята, которые нас покинули, они, прежде всего, хорошие люди, классные друзья и отличные футболисты. Желаю им найти поскорей команду, двигаться и расти в правильном направлении. Когда они были в команде, чувствовалась ответственность у тех, кто чаще играет.

Сейчас эта ответственность будет вдвойне лежать на каждом из нас. Тем более, что у нас на сборы поехало много молодых игроков. Нужно их поддерживать. Они пройдут два сбора и все будет хорошо.

Может, скажу банально, что нас подвела пандемия, но я так считаю. Мы всегда были физически сильной командой, а тут у нас пошел дисбаланс, где-то теряли очки. Во втором круге надо наверстать упущенное.

Это будет непросто так, как у нас в чемпионате достаточное количество команд показывает хороший футбол. И в турнирной таблице сейчас все плотно. Сейчас нам главное провести хорошо сборы, прислушаться к тренерскому штабу и тогда все получится", – сказал Ковалец.