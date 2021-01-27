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Полузащитник Динамо близок к переходу в турецкий клуб - СМИ
Денис Гармаш может покинуть киевский клуб
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш в ближайшее время может покинуть киевский клуб, сообщает Nexus Sport.
По информации источника, украинский футболист близок к переходу и уже провел переговоры с турецким клубом "Анкарагюджю".
???????? ÖZEL HABER | Ghayas Zahid transferi yüksek bonservis bedeli nedeniyle çıkmaza girerken Ankaragücü’nde hedef Denys Garmash. Oyuncuyla görüşmelere başlayan başkent kulübü, anlaşmayı birkaç gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor. pic.twitter.com/xkWl4TML7Y— Nexus Sport (@nexustransfer) January 26, 2021
В нынешнем сезоне 30-летний футболист в составе "киевлян" провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Стоит добавить, что вторую половину сезона 2019/20 Денис провел в турецком "Ризеспоре".
Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Турции "Анкарагюджю" занимает 19 место .
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