Полузащитник Динамо близок к переходу в турецкий клуб - СМИ

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш в ближайшее время может покинуть киевский клуб, сообщает Nexus Sport.

По информации источника, украинский футболист близок к переходу и уже провел переговоры с турецким клубом "Анкарагюджю".

???????? ÖZEL HABER | Ghayas Zahid transferi yüksek bonservis bedeli nedeniyle çıkmaza girerken Ankaragücü’nde hedef Denys Garmash. Oyuncuyla görüşmelere başlayan başkent kulübü, anlaşmayı birkaç gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor. pic.twitter.com/xkWl4TML7Y — Nexus Sport (@nexustransfer) January 26, 2021

В нынешнем сезоне 30-летний футболист в составе "киевлян" провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Стоит добавить, что вторую половину сезона 2019/20 Денис провел в турецком "Ризеспоре".

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Турции "Анкарагюджю" занимает 19 место .