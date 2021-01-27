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Полузащитник Динамо близок к переходу в турецкий клуб - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Денис Гармаш может покинуть киевский клуб

Полузащитник Динамо близок к переходу в турецкий клуб - СМИ
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш в ближайшее время может покинуть киевский клуб, сообщает Nexus Sport.

По информации источника, украинский футболист близок к переходу и уже провел переговоры с турецким клубом "Анкарагюджю".

В нынешнем сезоне 30-летний футболист в составе "киевлян" провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Стоит добавить, что вторую половину сезона 2019/20 Денис провел в турецком "Ризеспоре".

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Турции "Анкарагюджю" занимает 19 место .

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Анкарагюджю
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Источник:
Nexus Sport

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.01.2021 в 14:08
"Анкарагюджю" вже близько-близько - ти прояви себе, Дениско, з найкращою з своїх сторін, щоб із Туреччини пішов той дзвін, про твої високі прагнення й найкращі досягнення...
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Artemanat (Кривой Рог)
27.01.2021 в 13:35
Отлично! Теперь Русина в аренду отдать
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