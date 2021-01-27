Суркис сравнил Шевченко с Левандовским и Суаресом

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение об уровне игры Андрея Шевченка в качестве футболиста.

"Шевченко в свои молодые годы, это топ нападающий. Он бы и сегодня был бы топом, в это время. Хотя футбол развивается. Шевченко ничем не уступал бы таким нападающим, как Суарес, Левандовски. Это футболист-гол, только смотря в какой команде он играет.

Если на него играли в "Милане", то он топ. В моем понимании – он топ", – сказал Суркис.