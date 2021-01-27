  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис сравнил Шевченко с Левандовским и Суаресом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис сравнил Шевченко с Левандовским и Суаресом

Премьер-лига
(1 голосов)

Он считает, что сегодня он был бы одним из лучших

Суркис сравнил Шевченко с Левандовским и Суаресом
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение об уровне игры Андрея Шевченка в качестве футболиста.

"Шевченко в свои молодые годы, это топ нападающий. Он бы и сегодня был бы топом, в это время. Хотя футбол развивается. Шевченко ничем не уступал бы таким нападающим, как Суарес, Левандовски. Это футболист-гол, только смотря в какой команде он играет.

Если на него играли в "Милане", то он топ. В моем понимании – он топ", – сказал Суркис.

Напомним, что свою футбольную карьеру Андрей Шевченко начинал в киевского "Динамо" в 1994 году, затем перешел в итальянский "Милан", позже в лондонский "Челси". В 2004 году он стал одним из лучших форвардов мира, получив награду "Золотой мяч".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Игорь Суркис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
27.01.2021 в 14:20
По сути так оно и есть. Шевченко - это нынешний Роберт Левандовски, Суарес
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...