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Суркис сравнил Шевченко с Левандовским и Суаресом
Он считает, что сегодня он был бы одним из лучших
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение об уровне игры Андрея Шевченка в качестве футболиста.
"Шевченко в свои молодые годы, это топ нападающий. Он бы и сегодня был бы топом, в это время. Хотя футбол развивается. Шевченко ничем не уступал бы таким нападающим, как Суарес, Левандовски. Это футболист-гол, только смотря в какой команде он играет.
Если на него играли в "Милане", то он топ. В моем понимании – он топ", – сказал Суркис.
Напомним, что свою футбольную карьеру Андрей Шевченко начинал в киевского "Динамо" в 1994 году, затем перешел в итальянский "Милан", позже в лондонский "Челси". В 2004 году он стал одним из лучших форвардов мира, получив награду "Золотой мяч".
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