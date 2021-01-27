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Кобин готов к тому, что будет много вопросов по Милевскому

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Миная" - о главной звезде клуба

Кобин готов к тому, что будет много вопросов по Милевскому
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василия Кобин отметил, что готов к вопросам от журналистов касательно Артема Милевского.

"Артем – человек, который к себе привлекает внимание, это нормально. Я думаю, что это только начало, будут матчи, знаю, что будет много вопросов по Артему, почему он играет или не играет, в какой он форме.

Я готов к этому. Буду записную книжку вести, что говорить при тех или иных обстоятельствах", – сказал Кобин.

Напомним, что Артем Милевский отправился на сбор в Турцию вместе с командой.

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Источник:
ТК Футбол

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