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Кобин готов к тому, что будет много вопросов по Милевскому
Наставник "Миная" - о главной звезде клуба
Главный тренер "Миная" Василия Кобин отметил, что готов к вопросам от журналистов касательно Артема Милевского.
"Артем – человек, который к себе привлекает внимание, это нормально. Я думаю, что это только начало, будут матчи, знаю, что будет много вопросов по Артему, почему он играет или не играет, в какой он форме.
Я готов к этому. Буду записную книжку вести, что говорить при тех или иных обстоятельствах", – сказал Кобин.
Напомним, что Артем Милевский отправился на сбор в Турцию вместе с командой.
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Источник:ТК Футбол
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