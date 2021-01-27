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Подогрев не работает. Домашние матчи УПЛ в феврале-марте Десна будет играть в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Проблемы со стадионом в Чернигове

Подогрев не работает. Домашние матчи УПЛ в феврале-марте Десна будет играть в Киеве
Новина українською

Стадион "Десны" имени Гагарина в Чернигове не сможет принять первые домашние матчи "весенней" части УПЛ, сообщил Иван Гресько, шеф-продюсер телеканалов "Футбол".

Поэтому в 15-м туре свой домашний поединок с "Динамо" "Десна" проведет в Киеве, на стадионе имени Лобановского.

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В феврале (и наверное, в марте) стадион имени Лобановского станет домашним для "Десны" и "Олимпика".

Матчи в сетке надо формировать в диапазоне пятница - воскресенье. Так, чтобы в субботу поле могло "подышать".

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ стадион имени Гагарина. Чернигов
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Источник:
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Комментарии (9)
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Zapp Brannigan (Київ)
27.01.2021 в 16:15
Половину УПЛ тут зібрали... Чому от ніхто в Харків не їде, цікаво? Після уходу ШД там ніхто з УПЛ ж не грає... Хоча взагалі кроти могли б і лишитися в Харкові - нормальний стадіон, гарна підтримка на трибунах (в Києві стільки на них не ходитиме), чого не вистачало???
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.01.2021 в 16:17
А де вони у Харкові будуть харчуватися? Сиділи на 16 аршинах у київських п'ятизіркових готелях, і будуть сидіти.
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+2
0
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Zapp Brannigan (Київ)
27.01.2021 в 16:21
У Харкові теж є пару 5-зіркових готелів... Нє, ну серйозно - я колись був у відрядженні в Харкові і попав на матч кротів у ЛЧ (так співпало), так там достатньо народу було на трибунах, бо переселенців ж багато, та й у Харкові фани лояльніші до ШД, ніж у Києві чи Львові!
0
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
27.01.2021 в 15:02
Что-то я не пойму: как это подогрев не работает? Почему в Луцке работает, а в Кропивницком, Ужгороде и Чернигове не работает? Почему раньше работал, а именно этой зимой перестал? Может дело в том, что его умышленно не включают?
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+3
0
Чернышев (Tegusi)
27.01.2021 в 15:19
В Чернігові нічого не працює, ні трибуни, ні підігрів. Тільки і можуть як занурювати людей в сміттєвіі баки, команда блд.
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.01.2021 в 15:23
Тому, що в керівництві клубу брехливі кримінальники-тітушки. Зате зарплати мабуть одні з найвищих в УПЛ (ніхто не знає толком, але кажуть у декого понад 12-13 тис.зелені). І заради справедливості тих людей треба частіше занурювати в баки. До речі в Чернігові ніколи не було підігріву поля. Першому.
+1
-1
Onside (Чернігів)
27.01.2021 в 15:31
Він і раніше фактично не працював. Проблема в нездатності електромережі стадіону витримати навантаження від роботи підігріву на додачу до звичайних потреб. Там треба міняти підстанцію. Мер навіть одного разу "давав доручення" обленерго це зробити, але... віз і нині там. Тож і виходить такий підігрів Шрьодінгера: він наче і є, а наче і немає.
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+2
-2
Onside (Чернігів)
27.01.2021 в 15:37
Плюс не варто забувати що не було новин про завршення переговорів з мінспорту, котре вимагає за аренду стадіону не зовсім адекватну суму (враховуючи його стан). Минулі роки часто викручувались за рахунок накриття газону перед матчами (хоча були й випадки переносу до Києва). Зараз же невизначеність з арендою могла вплинути як на готовність керівництва стадоіну готовити поле до матчів, та і на готовність клубу його арендувати (цілком можливо що зараз дешевше арендувати Лобановського в центрі Києва, а не напіврозвалену Гагарку, а за відсутності глядачів це вагомий фактор)
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-1
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Zapp Brannigan (Київ)
27.01.2021 в 16:22
Комуналку підняли, платить дорого)))
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