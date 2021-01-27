Премьер-лига
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Подогрев не работает. Домашние матчи УПЛ в феврале-марте Десна будет играть в Киеве
Проблемы со стадионом в Чернигове
Стадион "
Поэтому в 15-м туре свой домашний поединок с "Динамо" "Десна" проведет в Киеве, на стадионе имени Лобановского.
В феврале (и наверное, в марте) стадион имени Лобановского станет домашним для "Десны" и "Олимпика".
Матчи в сетке надо формировать в диапазоне пятница - воскресенье. Так, чтобы в субботу поле могло "подышать".
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Источник:Фейсбук Греська
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Комментарии (9)
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Zapp Brannigan (Київ)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Cannabis Sativa (Луцк)
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Чернышев (Tegusi)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Onside (Чернігів)
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Zapp Brannigan (Київ)
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