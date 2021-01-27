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Матчи Колоса самые проблемные для арбитров, в пользу Зари почти не ошибаются. Распределение судейских ошибок в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Учитывались также матчи 1/8-й финала Кубка Украины

Матчи Колоса самые проблемные для арбитров, в пользу Зари почти не ошибаются. Распределение судейских ошибок в УПЛ
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол анализирует судейство матчей первой части сезона УПЛ, опираясь на собственные статистические данные. Показатели, собранные журналистами сайта, а также судейскими экспертами, свидетельствуют, что арбитры в поле и ассистенты в 89-и матчах чемпионата Украины (плюс поединки 1/8-й финала национального Кубка) допустили 47-ь видимых значимых ошибок.

Видимые значимые ошибки – это ошибки арбитров, которые были зафиксированы и проанализированы журналистами и экспертами сайта. Эти ошибки можно разделить на две категории: те, которые повлияли на общий расклад сил в матче, и те, которые не оставили отпечаток на итоговом результате.

Примерно половина из 47-и ошибок повлияли на итоговый результат матчей. Чаще всего ошибались в пользу "Колоса", но и против этой команды такое же количество допущенных ошибок, поэтому в итоге ковалевская команда "вышла в ноль". В пользу "Львова" было шесть ошибок, а против – только одна. И наоборот: в пользу "Зари" – одно ошибочное решение судей, а против нее – целых шесть.

Против "Руха" не ошибались вообще. В пользу "Динамо" на две ошибки меньше, чем против него. Относительно "Шахтера" – точно наоборот.

Ошибки в пользу команд:

  • Колос – 7;
  • Львов – 6;
  • Днепр-1 – 4;
  • Десна – 4;
  • Ворскла – 4;
  • Шахтер – 4;
  • Динамо – 3;
  • Александрия – 3;
  • Рух – 3;
  • Олимпик – 2;
  • Мариуполь – 2;
  • Ингулец – 2;
  • Минай – 2;
  • Заря – 1.

Ошибки против команд:

  • Колос – 7;
  • Заря – 6;
  • Десна – 6;
  • Динамо – 5;
  • Ворскла – 4;
  • Александрия – 3;
  • Мариуполь – 3;
  • Ингулец – 3;
  • Минай – 3;
  • Днепр-1 – 3;
  • Шахтер – 2;
  • Олимпик – 1;
  • Львов – 1;
  • Рух - - // -

Баланс судейских ошибок в пользу (+) и против (-) команд УПЛ:

Больше судейских итогов – через некоторое время на UA-Футбол.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка)
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