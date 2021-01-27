Матчи Колоса самые проблемные для арбитров, в пользу Зари почти не ошибаются. Распределение судейских ошибок в УПЛ

UA-Футбол анализирует судейство матчей первой части сезона УПЛ, опираясь на собственные статистические данные. Показатели, собранные журналистами сайта, а также судейскими экспертами, свидетельствуют, что арбитры в поле и ассистенты в 89-и матчах чемпионата Украины (плюс поединки 1/8-й финала национального Кубка) допустили 47-ь видимых значимых ошибок.

Видимые значимые ошибки – это ошибки арбитров, которые были зафиксированы и проанализированы журналистами и экспертами сайта. Эти ошибки можно разделить на две категории: те, которые повлияли на общий расклад сил в матче, и те, которые не оставили отпечаток на итоговом результате.

Примерно половина из 47-и ошибок повлияли на итоговый результат матчей. Чаще всего ошибались в пользу "Колоса", но и против этой команды такое же количество допущенных ошибок, поэтому в итоге ковалевская команда "вышла в ноль". В пользу "Львова" было шесть ошибок, а против – только одна. И наоборот: в пользу "Зари" – одно ошибочное решение судей, а против нее – целых шесть.

Против "Руха" не ошибались вообще. В пользу "Динамо" на две ошибки меньше, чем против него. Относительно "Шахтера" – точно наоборот.

Ошибки в пользу команд:

Колос – 7 ;

; Львов – 6 ;

; Днепр-1 – 4 ;

; Десна – 4 ;

; Ворскла – 4 ;

; Шахтер – 4 ;

; Динамо – 3 ;

; Александрия – 3 ;

; Рух – 3 ;

; Олимпик – 2 ;

; Мариуполь – 2 ;

; Ингулец – 2 ;

; Минай – 2 ;

; Заря – 1.

Ошибки против команд:

Колос – 7 ;

; Заря – 6 ;

; Десна – 6 ;

; Динамо – 5 ;

; Ворскла – 4 ;

; Александрия – 3 ;

; Мариуполь – 3 ;

; Ингулец – 3 ;

; Минай – 3 ;

; Днепр-1 – 3 ;

; Шахтер – 2 ;

; Олимпик – 1 ;

; Львов – 1 ;

; Рух - - // -

Баланс судейских ошибок в пользу (+) и против (-) команд УПЛ:

Больше судейских итогов – через некоторое время на UA-Футбол.