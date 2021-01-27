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Матчи Колоса самые проблемные для арбитров, в пользу Зари почти не ошибаются. Распределение судейских ошибок в УПЛ
Учитывались также матчи 1/8-й финала Кубка Украины
UA-Футбол анализирует судейство матчей первой части сезона УПЛ, опираясь на собственные статистические данные. Показатели, собранные журналистами сайта, а также судейскими экспертами, свидетельствуют, что арбитры в поле и ассистенты в 89-и матчах чемпионата Украины (плюс поединки 1/8-й финала национального Кубка) допустили 47-ь видимых значимых ошибок.
Видимые значимые ошибки – это ошибки арбитров, которые были зафиксированы и проанализированы журналистами и экспертами сайта. Эти ошибки можно разделить на две категории: те, которые повлияли на общий расклад сил в матче, и те, которые не оставили отпечаток на итоговом результате.
Примерно половина из 47-и ошибок повлияли на итоговый результат матчей. Чаще всего ошибались в пользу "Колоса", но и против этой команды такое же количество допущенных ошибок, поэтому в итоге ковалевская команда "вышла в ноль". В пользу "Львова" было шесть ошибок, а против – только одна. И наоборот: в пользу "Зари" – одно ошибочное решение судей, а против нее – целых шесть.
Против "Руха" не ошибались вообще. В пользу "Динамо" на две ошибки меньше, чем против него. Относительно "Шахтера" – точно наоборот.
- Колос – 7;
- Львов – 6;
- Днепр-1 – 4;
- Десна – 4;
- Ворскла – 4;
- Шахтер – 4;
- Динамо – 3;
- Александрия – 3;
- Рух – 3;
- Олимпик – 2;
- Мариуполь – 2;
- Ингулец – 2;
- Минай – 2;
- Заря – 1.
- Колос – 7;
- Заря – 6;
- Десна – 6;
- Динамо – 5;
- Ворскла – 4;
- Александрия – 3;
- Мариуполь – 3;
- Ингулец – 3;
- Минай – 3;
- Днепр-1 – 3;
- Шахтер – 2;
- Олимпик – 1;
- Львов – 1;
- Рух - - // -
Больше судейских итогов – через некоторое время на UA-Футбол.
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