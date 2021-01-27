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Кирилл Ковалец: Сборная Украины - это мечта детства
Хавбек рассказал о своих ближайших целях и задачах
Игрок "
"На данный момент мои мысли связаны только с "Александрией". Сейчас есть только слухи и разговоры по поводу других команд. Мне нужно быть сосредоточенным на выступлениях здесь. Если я буду мыслями в другой команде, мне будет сложно нормально пройти сборы и подготовиться. Я отдаю все свои силы на каждой тренировке и стараюсь не обращать внимание на какие-то разговоры вокруг меня. Как должно быть - так оно и будет. Я ранее говорил, что "Александрия" - это трамплин для меня. Я пришел сюда из "Черноморца" и каждый год у меня хорошие показатели. И этот год нужно провести на хорошем уровне и тогда уже будем двигаться дальше.
Сборная Украины - это мечта детства. Это показатель всей твоей работы на протяжении многих лет. Я даже сейчас смотрю, когда играет сборная, такую сумасшедшую игру показывает, что у меня аж мурашки по коже. Если тебя вызывают в главную команду страны, ты на правильном пути. Конечно, у меня есть мечта попасть в сборную", - сказал Ковалец.
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