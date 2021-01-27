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Суркис: Меня так научила улица: если ты дал слово - то выполняй
Истории из детства президента Динамо
Президент "
"Меня улица научила. У нас такой стол был во дворе, где старшие ребята играли в карты. И было принято так: если ты проиграл что-то сегодня, ты должен отдать сегодня. Ты не можешь отдать завтра. Я говорю как оно есть.
И понимание о том, что если ты дал слово, ты его должен выполнить – оно передалось по генам где-то. Я уверен в этом. Но меня так научила улица: если ты дал слово, то выполняй. Лучше не давай его", – сказал Суркис.
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