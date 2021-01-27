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Суркис: Меня так научила улица: если ты дал слово - то выполняй

Премьер-лига
(2 голосов)

Истории из детства президента Динамо

Суркис: Меня так научила улица: если ты дал слово - то выполняй
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался относительно своих моральных устоев и принципов.

"Меня улица научила. У нас такой стол был во дворе, где старшие ребята играли в карты. И было принято так: если ты проиграл что-то сегодня, ты должен отдать сегодня. Ты не можешь отдать завтра. Я говорю как оно есть.

И понимание о том, что если ты дал слово, ты его должен выполнить – оно передалось по генам где-то. Я уверен в этом. Но меня так научила улица: если ты дал слово, то выполняй. Лучше не давай его", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Гордон

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Комментарии (3)
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ВасяКулебяка (Козливка)
27.01.2021 в 18:20
30 лет разгребаем ваши уличные понятия - бандосы ипаные
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armik (Киев)
27.01.2021 в 18:18
А те торгаши с троещинского рынка, кто не платил ему сегодня - завтра уже лежали в братской могиле на лесном, через дорогу.Знаем, слышали.
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Dimka26 (Чернигов)
27.01.2021 в 17:55
Улица - это хорошо. Но в бизнесе надо бы ему быть цивилизованным быть. Один уже за слово пацана Днепр угробил.
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0
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