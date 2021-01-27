Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Радник. Смотреть live, видео онлайн прямую трансляцию матча
Второй матч Руха на турецком сборе
"
Соперником львовян является сербский клуб "Радник".
Поединок начался в 16:30 и проходит при не самых благоприятных погодных условиях – дождь и порывистый ветер.
На 27-й минуте матча "Рух" открыл счет с пенальти. К исходу получаса игры счет 1:0 сохраняется на табло.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?
- Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...