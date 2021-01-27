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Рух - Радник. Смотреть live, видео онлайн прямую трансляцию матча

Премьер-лига
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Второй матч Руха на турецком сборе

Рух - Радник. Смотреть live, видео онлайн прямую трансляцию матча
Новина українською

"Рух" проводит свой второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником львовян является сербский клуб "Радник".

Поединок начался в 16:30 и проходит при не самых благоприятных погодных условиях – дождь и порывистый ветер.

На 27-й минуте матча "Рух" открыл счет с пенальти. К исходу получаса игры счет 1:0 сохраняется на табло.

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В статье: Рух (Львов)
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