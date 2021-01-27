СМИ: Колос подписал белорусского защитника из РПЛ

Белорусский защитник Николай Золотов, который до недавнего времени выступал за российский "Урал", подписал контракт с " Колосом ".

Об этом сообщает белорусская "Трибуна" со ссылкой на белорусского журналиста Владислава Татура.

Условия соглашения сторон пока что неизвестны.

Отметим, что "Урал" 26-летний футболист покинул на прошлой неделе. В сезоне-2020/2021 на счету игрока 8 матчей в РПЛ, в которых он заработал три желтые карточки.

Золотов родом из Витебска, где начинал играть за одноименный клуб. В "Урал" перешел в конце 2019 года.