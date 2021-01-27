Кадири отправится на второй сбор Динамо. Он залечил голеностоп, который ранее подвернул на снегу

29 января, после нескольких дней отдыха, киевское " Динамо " отправится на свой второй зарубежный сбор, который пройдет в Турции.

В Турцию вместе с основной группой футболистов должен отправиться полузащитник Мохаммед Кадири, который пропустил первый сбор из-за повреждения – хавбек подвернул ногу на скользком снегу. Сейчас футболист уже восстановился и готов к работе в общей группе.

Добавим, что в начале января ганский легионер вернулся в Киев после полугодичной аренды в тульском "Арсенале".