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Кадири отправится на второй сбор Динамо. Он залечил голеностоп, который ранее подвернул на снегу

Премьер-лига
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Курьезная травма хавбека

Кадири отправится на второй сбор Динамо. Он залечил голеностоп, который ранее подвернул на снегу
Новина українською

29 января, после нескольких дней отдыха, киевское "Динамо" отправится на свой второй зарубежный сбор, который пройдет в Турции.

В Турцию вместе с основной группой футболистов должен отправиться полузащитник Мохаммед Кадири, который пропустил первый сбор из-за повреждения – хавбек подвернул ногу на скользком снегу. Сейчас футболист уже восстановился и готов к работе в общей группе.

Добавим, что в начале января ганский легионер вернулся в Киев после полугодичной аренды в тульском "Арсенале".

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В статье: Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
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