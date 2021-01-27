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Кадири отправится на второй сбор Динамо. Он залечил голеностоп, который ранее подвернул на снегу
Курьезная травма хавбека
29 января, после нескольких дней отдыха, киевское "
В Турцию вместе с основной группой футболистов должен отправиться полузащитник Мохаммед Кадири, который пропустил первый сбор из-за повреждения – хавбек подвернул ногу на скользком снегу. Сейчас футболист уже восстановился и готов к работе в общей группе.
Добавим, что в начале января ганский легионер вернулся в Киев после полугодичной аренды в тульском "Арсенале".
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Источник:Meta Ratings
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