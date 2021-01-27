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Рух в зрелищном спарринге одолел сербскую команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне переиграли сербский Радник

Рух в зрелищном спарринге одолел сербскую команду
Новина українською

В среду 27 января "Рух" провел свой второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником львовян был сербский клуб "Радник".

Поединок проходил при не самых благоприятных погодных условиях – дождь и порывистый ветер прилично мешал игрокам.

Впрочем, несмотря на это, матч выдался довольно зрелищным. Команды на двоих забили пять голов, причем удача сопутствовала львовянам – именно "Рух" забил на один гол больше соперника.

Рух – Радник (Сурдулица, Сербия) 3:2

Голы: Кондраков, 27 (пен.), Глиха, 51, Федорчук, 80 – 31, 70

Рух: Бандура, Зец (Белый, 60), Веремеенко (Стаменкович, 60 (Слюсар, 75), Гагун (Копина, 60), Глиха (Мысык, 60), Кухарук (Федорчук, 60), Притула (Русин, 60), Лях (Климчук, 60), Карабин (Бойчук Б.), Кондраков (Кухаревич, 60), Сыч (Карасюк, 60).

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В статье: Рух (Львов) Радник Сурдулица
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