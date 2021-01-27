Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Мариуполе подтвердили, что первые домашние матчи в 2021 году команда проведет в Запорожье
Стадион Бойко в Мариуполе не будет готов к рестарту сезона
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подтвердил информацию о том, что
Связано это с тем, что "Мариуполь" не успевает к рестарту сезона завершить реконструкцию своей домашней арены,
"Первые домашние матчи второго круга будем проводить в Запорожье. Этот город совсем близко с Мариуполем, поэтому на дорогу потратим намного меньше времени, чем в какой-то другой город.
В Запорожье прекрасный стадион. Надеюсь, поле будет в хорошем состоянии. В любом случае будем играть на полную", - заявил Маркевич.
Напомним, что в феврале в УПЛ "Мариуполь" сыграет с "Александрией", "Зарей" и "Днепром-1".
Популярное сейчас
- Полузащитник Динамо близок к переходу в турецкий клуб - СМИ
- Андрей Ярмоленко получил оценку за поединок с Кристал Пэлэс
- Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?
- Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
Новости по теме
- 00:14 Украинские С Олимпийским не договорились. Мариуполь два ближайших домашних матча проведет в Запорожье
- 17:37 Украинские Динамо и Шахтер стартуют 13 февраля в одно время. УПЛ утвердила календарь первых весенних туров
- 20:05 Украинские Остап Маркевич: В современном мире очень тяжело попасть по знакомству в серьезный футбол