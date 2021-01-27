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В Мариуполе подтвердили, что первые домашние матчи в 2021 году команда проведет в Запорожье

Премьер-лига
(1 голосов)

Стадион Бойко в Мариуполе не будет готов к рестарту сезона

В Мариуполе подтвердили, что первые домашние матчи в 2021 году команда проведет в Запорожье
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подтвердил информацию о том, что первые домашние поединки в 2021 году команда проведет в Запорожье.

Связано это с тем, что "Мариуполь" не успевает к рестарту сезона завершить реконструкцию своей домашней арены,

"Первые домашние матчи второго круга будем проводить в Запорожье. Этот город совсем близко с Мариуполем, поэтому на дорогу потратим намного меньше времени, чем в какой-то другой город.

В Запорожье прекрасный стадион. Надеюсь, поле будет в хорошем состоянии. В любом случае будем играть на полную", - заявил Маркевич.

Напомним, что в феврале в УПЛ "Мариуполь" сыграет с "Александрией", "Зарей" и "Днепром-1".

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В статье: ФК Мариуполь Славутич-Арена Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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vlotko (Броди)
27.01.2021 в 21:18
А Зоря де буде приймати домашні матчі?
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+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
27.01.2021 в 20:43
На фото не наш стадион
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0
0
OctoberFest (Голая Пристань)
27.01.2021 в 20:58
на фото славутич-арена, где и будут играть
Ответить
+2
0


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