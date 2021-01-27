В Мариуполе подтвердили, что первые домашние матчи в 2021 году команда проведет в Запорожье

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подтвердил информацию о том, что первые домашние поединки в 2021 году команда проведет в Запорожье.

Связано это с тем, что "Мариуполь" не успевает к рестарту сезона завершить реконструкцию своей домашней арены,

"Первые домашние матчи второго круга будем проводить в Запорожье. Этот город совсем близко с Мариуполем, поэтому на дорогу потратим намного меньше времени, чем в какой-то другой город. В Запорожье прекрасный стадион. Надеюсь, поле будет в хорошем состоянии. В любом случае будем играть на полную", - заявил Маркевич.

Напомним, что в феврале в УПЛ "Мариуполь" сыграет с "Александрией", "Зарей" и "Днепром-1".