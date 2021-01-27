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Хавбек молодежной сборной Украины может продолжить карьеру в подмосковных Химках
Российский клуб проявляет наиболее предметный интерес
Экс-полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук, который в декабре покинул донецкий клуб на правах свободного агента, подыскивает себе новую команду.
По информации Sport Arena, хавбеком интересуются клубы из Австрии, Польши и России,
Однако наиболее предметный интерес к 21-летнему игроку проявляют подмосковные "Химки", занимающие 11-е место в российской Премьер-лиге.
Ранее была информация об интересе
Отметим, что в этом сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в УПЛ и 2 - в первенстве U-21.
Также Андрей получал в 2020 году вызовы в молодежную сборную Украины. На счету игрока 4 поединка за команду Руслана Ротаня.
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