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Хавбек молодежной сборной Украины может продолжить карьеру в подмосковных Химках

Премьер-лига
(5 голосов)

Российский клуб проявляет наиболее предметный интерес

Хавбек молодежной сборной Украины может продолжить карьеру в подмосковных Химках
Новина українською

Экс-полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук, который в декабре покинул донецкий клуб на правах свободного агента, подыскивает себе новую команду.

По информации Sport Arena, хавбеком интересуются клубы из Австрии, Польши и России,

Однако наиболее предметный интерес к 21-летнему игроку проявляют подмосковные "Химки", занимающие 11-е место в российской Премьер-лиге.

Ранее была информация об интересе со стороны клубов из Венгрии и Нидерландов.

Отметим, что в этом сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в УПЛ и 2 - в первенстве U-21.

Также Андрей получал в 2020 году вызовы в молодежную сборную Украины. На счету игрока 4 поединка за команду Руслана Ротаня.

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В статье: Олимпик (Донецк) Химки (Россия) Андрей Кравчук
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Источник:
Sport Arena

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