Селюк: Не хочу говорить на тему тренерских лицензий Туре. У него есть, он учится

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о тренерских лицензиях Яя Туре, который в ближайшее время станет помощником Игоря Климовского в донецком "Олимпике".

"Я не хочу на эту тему говорить. Это конфиденциальная информация. Не хочу всей общественности предоставлять эту информацию – где и какие документы есть у моего клиента. У него есть документы, которые нужны. Покажите мне хоть одного тренера, Лэмпарда или Руни, которые говорят о каждой своей бумажке.

У него есть, он обучается. Получил две лицензии, сейчас будет еще получать. Так что все нормально, все идет своим чередом", – сказал Селюк.