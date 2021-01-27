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Селюк: Не хочу говорить на тему тренерских лицензий Туре. У него есть, он учится

Премьер-лига
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Ждем ивуарийца в Олимпике

Селюк: Не хочу говорить на тему тренерских лицензий Туре. У него есть, он учится
Новина українською

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о тренерских лицензиях Яя Туре, который в ближайшее время станет помощником Игоря Климовского в донецком "Олимпике".

"Я не хочу на эту тему говорить. Это конфиденциальная информация. Не хочу всей общественности предоставлять эту информацию – где и какие документы есть у моего клиента. У него есть документы, которые нужны. Покажите мне хоть одного тренера, Лэмпарда или Руни, которые говорят о каждой своей бумажке.

У него есть, он обучается. Получил две лицензии, сейчас будет еще получать. Так что все нормально, все идет своим чередом", – сказал Селюк.

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В статье: Яя Туре Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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