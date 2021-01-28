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Черноморец арендовал четырех футболистов Динамо U-21

Премьер-лига
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Черноморец арендовал четырех футболистов Динамо U-21
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"Черноморец" подписал четырех футболистов молодежной команды "Динамо" U-21, сообщает "Динамомания".

Речь идёт о хавбеках Вадиме Мащенко, Артуре Ващишине и форварде Данииле Сухоручко (все - 2000 г.р), а также полузащитнике Романе Бодне (2001 г.р.).

Все футболисты переехали в Одессу на условиях аренды. Принципиальная договорённость об этом достигнута, однако остаётся утрясти детали и подписать соответствующие бумаги.

Напомним, что "Черноморец" возглавляет экс-динамовец Сергей Ковалец. После осенней части сезона команда идёт на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Вадим Мащенко Даниил Сухоручко Артур Ващишин Роман Бодня
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Источник:
Динамомания

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