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Черноморец арендовал четырех футболистов Динамо U-21
Усиление моряков на весну
"Черноморец" подписал четырех футболистов молодежной команды "
Речь идёт о хавбеках Вадиме Мащенко, Артуре Ващишине и форварде Данииле Сухоручко (все - 2000 г.р), а также полузащитнике Романе Бодне (2001 г.р.).
Все футболисты переехали в Одессу на условиях аренды. Принципиальная договорённость об этом достигнута, однако остаётся утрясти детали и подписать соответствующие бумаги.
Напомним, что "Черноморец" возглавляет экс-динамовец Сергей Ковалец. После осенней части сезона команда идёт на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.
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