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Суркис возмутился словам Сабо о Ференцвароше и вспомнил, как тот некрасиво ушел из Динамо

Премьер-лига
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Даже процитировал Лобановского

Суркис возмутился словам Сабо о Ференцвароше и вспомнил, как тот некрасиво ушел из Динамо
Новина українською

Игорь Суркис, президент киевского "Динамо", высказался о Йожефа Сабо, экс-игрока команды 1959-1969 годов, а впоследствии наставника "Динамо" 1993-1994, 1994-1997, 2004-2005, 2007 годов.

Я ужасно не люблю предателей. Предал ли Сабо? Это он пусть решает. Знаю одну вещь - я по отношению к нему был честен. Я все, что мог в его профессиональной карьере, ему дал. И все, что он будет говорить, плохое или хорошее (так он много раз обманул), это не будет соответствовать действительности.

Я просто приведу один пример. Как может человек, который был тренером "Динамо", дружил со мной, сказать о том, что он будет болеть за команду Реброва "Ференцварош"? Он мог сказать, что будет болеть за Реброва как тренера, но не за команду же "Ференцеварош"! Это было последней каплей. Я не говорю о том, что он работает на канале, который, мягко говоря, недружественным нам - это нормально. Справедливо-несправедливо "поливать" команду - так ты помоги, встреться, подскажи, если ты такой опытный.

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Слова Лобановского знаете? Сабо оставался тренером сборной, он сказал гениальные слова, которые может подтвердить Алексей Михайличенко: "Врагов надо держать очень близко и ни в коем случае не отпускать на вытянутую руку". Я так не считаю. Сабо мне не враг. Если ему, не дай Бог, понадобится помощь, я ему протяну руку по одной простой причине - он много сделал для того советского футбола, о котором я могу не помнить.

Я, мой брат, отец, к нему относились как к члену семьи. Я не разделял его и Валерия Васильевича, он для меня был друг. Он выбрал такой путь. Считаю, он пошел некрасиво. Он слег в больницу после какой поражения и придумал, что его «сплавили».

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В статье: Игорь Суркис Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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