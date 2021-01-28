Суркис возмутился словам Сабо о Ференцвароше и вспомнил, как тот некрасиво ушел из Динамо

Игорь Суркис, президент киевского " Динамо ", высказался о Йожефа Сабо, экс-игрока команды 1959-1969 годов, а впоследствии наставника "Динамо" 1993-1994, 1994-1997, 2004-2005, 2007 годов.

Я ужасно не люблю предателей. Предал ли Сабо? Это он пусть решает. Знаю одну вещь - я по отношению к нему был честен. Я все, что мог в его профессиональной карьере, ему дал. И все, что он будет говорить, плохое или хорошее (так он много раз обманул), это не будет соответствовать действительности.

Я просто приведу один пример. Как может человек, который был тренером "Динамо", дружил со мной, сказать о том, что он будет болеть за команду Реброва "Ференцварош"? Он мог сказать, что будет болеть за Реброва как тренера, но не за команду же "Ференцеварош"! Это было последней каплей. Я не говорю о том, что он работает на канале, который, мягко говоря, недружественным нам - это нормально. Справедливо-несправедливо "поливать" команду - так ты помоги, встреться, подскажи, если ты такой опытный.