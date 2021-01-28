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Ворскла продлила контракт с легионером-полузащитником
Во время сбора команды
Хорватский полузащитник Давид Пуцлин появился в составе "
Поэтому клуб и игрок продлили соглашение еще на 2 года.
Договор закрепили своими подписями все участники этого футбольного соглашения в холле отеля Royal Seginus, где "Ворскла" проводит свой тренировочный сбор.
Давид Пуцлин в этом сезоне провел 12 матчей в составе полтавчан, забил 2 гола.
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Источник:Ворскла
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