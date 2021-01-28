Ворскла продлила контракт с легионером-полузащитником

Хорватский полузащитник Давид Пуцлин появился в составе " Ворсклы " в 2020 году и сразу получил место в стартовом составе - до сих пор. Хорват оправдал доверие Юрия Максимова своей игрой.

Поэтому клуб и игрок продлили соглашение еще на 2 года.

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Договор закрепили своими подписями все участники этого футбольного соглашения в холле отеля Royal Seginus, где "Ворскла" проводит свой тренировочный сбор.

Давид Пуцлин в этом сезоне провел 12 матчей в составе полтавчан, забил 2 гола.