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Ворскла продлила контракт с легионером-полузащитником

Премьер-лига
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Во время сбора команды

Ворскла продлила контракт с легионером-полузащитником
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Хорватский полузащитник Давид Пуцлин появился в составе "Ворсклы" в 2020 году и сразу получил место в стартовом составе - до сих пор. Хорват оправдал доверие Юрия Максимова своей игрой.

Поэтому клуб и игрок продлили соглашение еще на 2 года.

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Договор закрепили своими подписями все участники этого футбольного соглашения в холле отеля Royal Seginus, где "Ворскла" проводит свой тренировочный сбор.

Давид Пуцлин в этом сезоне провел 12 матчей в составе полтавчан, забил 2 гола.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Давид Пуцлин
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Источник:
Ворскла

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