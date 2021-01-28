Защитник сборной Украины и Шахтера заявил о необходимости дедовщины в футболе

Сергей Кривцов, центральный защитник " Шахтера " и национальной сборной Украины, высказался о дедовщине в футболе на примере запорожского Металлурга, в котором играл в 2008-2010 годах.

Кстати, я себе проводил параллели. По рассказам отца о дедовщине в армии, во времена Второй лиги. Да, было это. Думаю, на сегодня это было бы более полезно. Потому что молодежь приходит и в некоторых из них нет уважения к старшим, не слушают подсказок.

Здесь речь не идет о том, чтобы пихать. Есть игровые подсказки, авторитет старшего игрока, который хочет тебе сделать лучше. Но кое-кто не прислушивается к этому. Это другое поколение. "Диджитализация". Сейчас без телефонов никто жизнь не представляет. Все меняется в жизни, сами люди меняются. Молодежь чувствует себя популярной. Они никому не должны, уже меняются ценности.