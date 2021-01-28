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Защитник сборной Украины и Шахтера заявил о необходимости дедовщины в футболе

Премьер-лига
(2 голосов)

Молодежь совсем розпоясалась

Защитник сборной Украины и Шахтера заявил о необходимости дедовщины в футболе
Новина українською

Сергей Кривцов, центральный защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины, высказался о дедовщине в футболе на примере запорожского Металлурга, в котором играл в 2008-2010 годах.

Кстати, я себе проводил параллели. По рассказам отца о дедовщине в армии, во времена Второй лиги. Да, было это. Думаю, на сегодня это было бы более полезно. Потому что молодежь приходит и в некоторых из них нет уважения к старшим, не слушают подсказок.

Здесь речь не идет о том, чтобы пихать. Есть игровые подсказки, авторитет старшего игрока, который хочет тебе сделать лучше. Но кое-кто не прислушивается к этому. Это другое поколение. "Диджитализация". Сейчас без телефонов никто жизнь не представляет. Все меняется в жизни, сами люди меняются. Молодежь чувствует себя популярной. Они никому не должны, уже меняются ценности.

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Если я раньше приходил в команду - там ребята по 33-34 лет выходят и играют за свои семьи. Зарплаты мизерные, жили за премию, надо же детям покупать молоко. Если не выиграют матч - дети будут голодными. Ну, это я утрированно говорю.

И ты должен выходить, кровь из носа нужно драться, потому что они с тебя спросят в раздевалке, если ногу заберешь в отборе. Это воспитывает. Кто через это проходит - потом гораздо легче в большом футболе.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 11:51
Совок с донецких не вытравишь... Нужен Моисей, который соберет кривцовых, селезневых,степаненков и будет 40 лет водить их по пустыне...
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Dozenko (NewYork)
28.01.2021 в 11:21
Дедовщины ему не хватает в 28 лет... ватокат
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