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Защитник сборной Украины и Шахтера заявил о необходимости дедовщины в футболе
Молодежь совсем розпоясалась
Сергей Кривцов, центральный защитник "
Кстати, я себе проводил параллели. По рассказам отца о дедовщине в армии, во времена Второй лиги. Да, было это. Думаю, на сегодня это было бы более полезно. Потому что молодежь приходит и в некоторых из них нет уважения к старшим, не слушают подсказок.
Здесь речь не идет о том, чтобы пихать. Есть игровые подсказки, авторитет старшего игрока, который хочет тебе сделать лучше. Но кое-кто не прислушивается к этому. Это другое поколение. "Диджитализация". Сейчас без телефонов никто жизнь не представляет. Все меняется в жизни, сами люди меняются. Молодежь чувствует себя популярной. Они никому не должны, уже меняются ценности.
Если я раньше приходил в команду - там ребята по 33-34 лет выходят и играют за свои семьи. Зарплаты мизерные, жили за премию, надо же детям покупать молоко. Если не выиграют матч - дети будут голодными. Ну, это я утрированно говорю.
И ты должен выходить, кровь из носа нужно драться, потому что они с тебя спросят в раздевалке, если ногу заберешь в отборе. Это воспитывает. Кто через это проходит - потом гораздо легче в большом футболе.
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