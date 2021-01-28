Кривцом назвал причину, почему многим футболистам Ю-19 не удалось заиграть после ЕВРО-2009

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов в интервью клубного медиа поделился мнением, почему многим футболистам сборной Украины Ю-19 не удалось заиграть на профессиональном уровне после победы на ЕВРО-2009.

- Мало футболистов раскрылось на взрослом уровне после победы на Евро-2009 U-19. Почему?

- Может, подростковые дела. Может, кому-то голову вскружило.

Зная ребят из академии "Динамо", там все-таки столица, есть возможность пойти в разные ночные клубы, рестораны. Может, тогда этот успех их подтолкнул к этой жизни. И из-за этого не получилось в профессиональном футболе. Может, у кого-то не пошло из-за тренера, – сказал Кривцов.