Премьер-лига
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С Сигурдссоном и Борячуком у Руха возникли первые проблемы
Должны набрать форму - пришлось заменять молодежью
Главный тренер "
Они, по словам тренера, были "не совсем готовы к этому матчу".
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Зато Иван Федык воспользовался услугами игроков молодежного состава.
Кто-то играет больше, кто-то меньше. Стараемся, чтобы все получили игровое время. Результат матча неплохой, играли против команды из середины таблицы чемпионата Сербии.
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Источник:ТК Футбол
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