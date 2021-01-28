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С Сигурдссоном и Борячуком у Руха возникли первые проблемы

Премьер-лига
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Должны набрать форму - пришлось заменять молодежью

С Сигурдссоном и Борячуком у Руха возникли первые проблемы
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Главный тренер "Руха" Иван Федык высказался в разговоре с ТК Футбол об отсутствии в составе звездных новичков - защитника Рагнара Сигурдссона и нападающего Андрея Борячука в спарринге с сербским Радником (3:2).

Они, по словам тренера, были "не совсем готовы к этому матчу".

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Зато Иван Федык воспользовался услугами игроков молодежного состава.

Кто-то играет больше, кто-то меньше. Стараемся, чтобы все получили игровое время. Результат матча неплохой, играли против команды из середины таблицы чемпионата Сербии.

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В статье: Рагнар Сигурдссон Рух (Львов) Андрей Борячук тренировочный сбор Иван Федык
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Источник:
ТК Футбол

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