С Сигурдссоном и Борячуком у Руха возникли первые проблемы

Главный тренер " Руха " Иван Федык высказался в разговоре с ТК Футбол об отсутствии в составе звездных новичков - защитника Рагнара Сигурдссона и нападающего Андрея Борячука в спарринге с сербским Радником (3:2).

Они, по словам тренера, были "не совсем готовы к этому матчу".

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Зато Иван Федык воспользовался услугами игроков молодежного состава.