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Игорь Суркис - о легионерах, про которых вспоминает только с добрыми словами
Также он назвал неудачный трансфер клуба
Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о том, кто был любимчиком среди легионеров в команде.
"Очень любил Данило Силву за его профессионализм. Мы с ним по сей день переписываемся. Он хотел вернуться, а я ему говорю: "Данило, тебе 35 лет. Ну куда ты вернешься? Поработай на трансферном рынке". Кстати, вот такой парень, хотя у нас бразильцы не очень приживаются.
Огромным профессионалом был Бетао. Я называю легионеров. Огромным профессионалом был Гавранчич, Леко, Чернат, Тибериу Гиоане. Если я буду когда-нибудь книгу писать, я буду вспоминать и говорить самые добрые и теплые слова о них.
Вукоевич. До мозга костей динамовец. Даже сегодня он это демонстрирует. Многие легионеры приезжали не ради денег, попадали в эту атмосферу и становились частью коллектива. Они понимали, за какой клуб играют.
А были такие, которые, конечно, приезжали, только чтобы заработать денег и поскорее сбежать. Последний такой трансфер – это Ленс. Которого мы, кстати, купили за 11 миллионов, а продали за 24. Но он рвался назад. Для него "Динамо" – промежуточный этап, лишь бы убежать в другой клуб.
Мбокани такой же был. Вида – профессионал до мозга костей", – сказал Суркис.
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