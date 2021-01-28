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Рух - Партизан: видео онлайн трансляция
Ранний матч
Львовский "Рух" продолжает подготовку в Турции и сегодня проведёт очередной спарринг. Соперником "жёлто-чёрных" станет белградский "Партизан", который нынешней зимой уже обыгрывал черниговскую "Десну". Этот поединок начнётся непривычно рано - в 10:00.
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Товарищеский матч
28 января. Турция. Начало в 10:00
"Рух" (Львов, Украина) - "Партизан" (Белград, Сербия)
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Kolibri (Киевоград)
28.01.2021 в 10:02
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