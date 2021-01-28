Рух - Партизан: видео онлайн трансляция

Львовский "Рух" продолжает подготовку в Турции и сегодня проведёт очередной спарринг. Соперником "жёлто-чёрных" станет белградский "Партизан", который нынешней зимой уже обыгрывал черниговскую "Десну". Этот поединок начнётся непривычно рано - в 10:00.

Следить за игрой вы также можете в событийном онлайне на UA-Футбол здесь .

Товарищеский матч

28 января. Турция. Начало в 10:00

"Рух" (Львов, Украина) - "Партизан" (Белград, Сербия)