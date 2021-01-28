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После спарринга Федорчук хочет испытать свой удар в девятку в матче УПЛ

Премьер-лига
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Пушка со штрафного

После спарринга Федорчук хочет испытать свой удар в девятку в матче УПЛ
Новина українською

Опорный полузащитник "Руха" Валерий Федорчук, напоминает ТК Футбол, отличился красивым голом со штрафного издалека в "девятку" в спарринге с сербским "Радником" (3:2).

Для того и есть контрольные матчи, нужно все пробовать - и штрафные бить, в частности. Если получается, в любом случае уверенность переносится на официальные матчи.

У каждого свои задачи, мы на такую ​​"зарубу" и настраивались, понимали, что много борьбы будет и в первых матчах УПЛ.

Ведь если подходить не сосредоточенно, то можно получить травму на сборе. Поэтому и сконцентрировано сыграли. Соперник хороший, дал нам бой, поэтому и удался хороший матч.

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В статье: Валерий Федорчук УПЛ Рух (Львов) спарринг тренировочный сбор Радник Сурдулица
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Источник:
Футбол News

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