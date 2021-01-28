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После спарринга Федорчук хочет испытать свой удар в девятку в матче УПЛ
Пушка со штрафного
Опорный полузащитник "
Для того и есть контрольные матчи, нужно все пробовать - и штрафные бить, в частности. Если получается, в любом случае уверенность переносится на официальные матчи.
У каждого свои задачи, мы на такую "зарубу" и настраивались, понимали, что много борьбы будет и в первых матчах УПЛ.
Ведь если подходить не сосредоточенно, то можно получить травму на сборе. Поэтому и сконцентрировано сыграли. Соперник хороший, дал нам бой, поэтому и удался хороший матч.
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