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Алексей Кащук рассказал, чем футболисты занимаются в свободное время от тренировок на сборах
Все по-разному
Вингер "Мариуполя" Алексей Кащук рассказал о том, как проходит сбор в Турции.
- Вчера у нас был восстановительный день после нагрузок. Сегодня погода не позволила нам выйти на поле, но к вечеру все будет нормально.
-Что вы делаете на сборе в свободное время? Чем может футболист себя занять, когда нет тренировок? Вот, например, сейчас.
- Все по-разному. Кто-то сейчас в комнате спит, кто-то в карты играет. Многие ребята любят читать. Я вот в нарды пришел поиграть с Игорем Шуховцевым. Как успехи? Игорь Викторович гоняет нас, но ничего мы потихоньку пытаемся давать бой.
- У вас впереди спарринг с "Пролетером". Насколько сегодняшняя вынужденная пауза повлияет на готовность команды?
- Я не думаю, что она помешает. Все равно у нас сегодня будет тренировка - если не на поле, то в тренажерном зале. Поэтому будем готовы.
- Первые игры второго круга чемпионата "Мариуполь" не сможет играть у себя дома из-за реконструкции поля. Вы будете принимать соперников в Запорожье. Как в команде на это отреагировали?
- У нас уже иммунитет выработался на выездные игры. Мы, конечно, расстроены, что не сможем пока играть дома. Но, Слава Богу, Запорожье не так далеко от нас. Мы все с нетерпением ждем чемпионата.
- Как оцениваете эти сборы? Привыкли уже к требованиям Остапа Маркевича?
- Мы уже достаточно времени работаем с Остапом Мироновичем. Думаю, мы уже адаптировались к требованиям тренерского штаба. Мы хорошо подготовились на первом сборе. Впереди у нас еще неделя второго сбора, поэтому, уверен, к старту второй половины мы будем полностью готовы.
Напомним, что на сборах в Турции "азовцы" уже сыграли два контрольных поединка - одна ничья и одно поражение.
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