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Флуминенсе ответил на предложение Шахтера по поводу лучшего бомбардира юношеского чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Оно не увенчалось успехом

Флуминенсе ответил на предложение Шахтера по поводу лучшего бомбардира юношеского чемпионата
Новина українською

Бразильский "Флуминенсе" не принял предложение "Шахтера" по 17-летнему форварду Кайки да Силва Чагаса, однако переговоры продолжаются.

Донецкий клуб предлагал 5 млн евро за 70% прав на игрока. Однако с учетом бонусов сумма могла вырасти до 15 млн евро, сообщает Globo Esporte.

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На Каики претендует "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". При этом "Флуминенсе" предложил игроку продление контракта на 3 года.

Сейчас соглашение Кайки и "Флуминенсе" действует до конца 2022 года. Однако он может перейти в другой клуб уже летом 2021-го, когда ему исполнится 18 лет (11 июня).

Каики - лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел 2 матча за сборную Бразилии U-16.

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В статье: Шахтер (Донецк) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Кайки
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