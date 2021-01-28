Флуминенсе ответил на предложение Шахтера по поводу лучшего бомбардира юношеского чемпионата

Бразильский "Флуминенсе" не принял предложение " Шахтера " по 17-летнему форварду Кайки да Силва Чагаса, однако переговоры продолжаются.

Донецкий клуб предлагал 5 млн евро за 70% прав на игрока. Однако с учетом бонусов сумма могла вырасти до 15 млн евро, сообщает Globo Esporte.

Читайте также Шахтёр сделал предложение по бразильскому вундеркинду – СМИ

На Каики претендует "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". При этом "Флуминенсе" предложил игроку продление контракта на 3 года.

Сейчас соглашение Кайки и "Флуминенсе" действует до конца 2022 года. Однако он может перейти в другой клуб уже летом 2021-го, когда ему исполнится 18 лет (11 июня).

Каики - лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел 2 матча за сборную Бразилии U-16.