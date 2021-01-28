Защитник донецкого клуба рассказал, кто хорошо поет в команде

Футболист сборной Украины и защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, с кем поет в дуэте вместе.

-Не скажу, что сильно чей-то голос слышал. Наверное, Степаненко хорошо поет. Мы с ним уже дуэтом пели. Записи, к счастью или к сожалению, нет.

- Если дуэтом, что поете? Магомаева?

– Нет, Магомаева никто не соглашается со мной петь. В основном "За друзей" Черняков.