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Защитник донецкого клуба рассказал, кто хорошо поет в команде
Игрок также поделился своими музыкальными предпочтениями
Футболист сборной Украины и защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, с кем поет в дуэте вместе.
-Не скажу, что сильно чей-то голос слышал. Наверное, Степаненко хорошо поет. Мы с ним уже дуэтом пели. Записи, к счастью или к сожалению, нет.
- Если дуэтом, что поете? Магомаева?
– Нет, Магомаева никто не соглашается со мной петь. В основном "За друзей" Черняков.
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Источник:канал "Шахтера" в YouTube
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