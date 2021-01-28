  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник донецкого клуба рассказал, кто хорошо поет в команде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник донецкого клуба рассказал, кто хорошо поет в команде

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок также поделился своими музыкальными предпочтениями

Защитник донецкого клуба рассказал, кто хорошо поет в команде
Новина українською

Футболист сборной Украины и защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, с кем поет в дуэте вместе.

-Не скажу, что сильно чей-то голос слышал. Наверное, Степаненко хорошо поет. Мы с ним уже дуэтом пели. Записи, к счастью или к сожалению, нет.

- Если дуэтом, что поете? Магомаева?

– Нет, Магомаева никто не соглашается со мной петь. В основном "За друзей" Черняков.

Читайте также Кривцом назвал причину, почему многим футболистам Ю-19 не удалось заиграть после ЕВРО-2009

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...