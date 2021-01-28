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Ди Марцио: Аталанта постарается подписать хавбека Шахтера до закрытия трансферного окна
Летом истекает его контракт
Итальянская "Аталанта" хочет подписать полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, клуб из Бергамо уже подписал предварительное соглашение о переходе украинского футболиста летом. Именно через полгода заканчивается контракт игрока с "горняками".
В нынешнем сезоне во всех турнирах 24-летний игрок сыграл в 11-ти поединках, в которых забил 4 гола.
Напомним, что сейчас в "Аталанте" играет еще один футболист сборной Украины - Руслан Малиновский.
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