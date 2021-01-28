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Ди Марцио: Аталанта постарается подписать хавбека Шахтера до закрытия трансферного окна

Премьер-лига
(1 голосов)

Летом истекает его контракт

Ди Марцио: Аталанта постарается подписать хавбека Шахтера до закрытия трансферного окна
Новина українською

Итальянская "Аталанта" хочет подписать полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, клуб из Бергамо уже подписал предварительное соглашение о переходе украинского футболиста летом. Именно через полгода заканчивается контракт игрока с "горняками".

В нынешнем сезоне во всех турнирах 24-летний игрок сыграл в 11-ти поединках, в которых забил 4 гола.

Напомним, что сейчас в "Аталанте" играет еще один футболист сборной Украины - Руслан Малиновский.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Gianluca Di Marzio

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Комментарии (3)
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Joyce (Donetsk)
28.01.2021 в 12:26
Для Виктора можно сделать исключение и отпустить его на самых выгодных условиях для Аталанты. С другой стороны, учитывая борьбу в ЛЕ, РЛА вряд ли на это пойдет. Очень хочу ошибиться :)
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ВасяКулебяка (Козливка)
28.01.2021 в 12:05
Вите надо выйти, достал капець
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kotigorok (Чернігів)
28.01.2021 в 11:47
Песдець...
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