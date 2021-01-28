Футболист Шахтера рассказал о работе с румынским и португальскими тренерами

Футболист сборной Украины и защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился о работе с Мирчей Луческу, Паулу Фонсекой и Луишем Каштру.

"Луческу делал больше упор на физические кондиции команды. В тактическом плане два тренера из Португалии Фонсека и Каштру любят зонную оборону, а Луческу любил играть один в один.

Фонсека много рассказал для меня как для центрального защитника. Даже те моменты, как правильно ставить корпус по отношению к мячу, как правильно открываться, разговаривал со Степаненко. Да, я многому научился у португальских специалистов. Это, вроде мелочи, но они дают тебе эти доли секунды, которые в игре очень важны.

Я прошел первый сбор с Фонсекой в то время как основные игроки Ракицкий и Кучер были задействованы в сборной. Может, Паулу увидел что-то во мне и начал доверять. Хотя при Фонсеке в первый год я тоже не особо играл, это уже во второй сезон я своей игрой заслужил это доверие", – сказал Кривцов.