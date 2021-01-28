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Футболист Шахтера рассказал о работе с румынским и португальскими тренерами
Кривцов - о том, чему научился у специалистов
Футболист сборной Украины и защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился о работе с Мирчей Луческу, Паулу Фонсекой и Луишем Каштру.
"Луческу делал больше упор на физические кондиции команды. В тактическом плане два тренера из Португалии Фонсека и Каштру любят зонную оборону, а Луческу любил играть один в один.
Фонсека много рассказал для меня как для центрального защитника. Даже те моменты, как правильно ставить корпус по отношению к мячу, как правильно открываться, разговаривал со Степаненко. Да, я многому научился у португальских специалистов. Это, вроде мелочи, но они дают тебе эти доли секунды, которые в игре очень важны.
Я прошел первый сбор с Фонсекой в то время как основные игроки Ракицкий и Кучер были задействованы в сборной. Может, Паулу увидел что-то во мне и начал доверять. Хотя при Фонсеке в первый год я тоже не особо играл, это уже во второй сезон я своей игрой заслужил это доверие", – сказал Кривцов.
Напомним, что Мирча Луческу был главным тренером с 2004 по 2016 год, Паулу Фонсека - с 2016 по 2019. Затем на смену Фонсеки пришел "Луиш Каштру.
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