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Наступили на грабли Партизана. Рух потерпел первое поражение в Турции

Премьер-лига
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С третьей попытки

Наступили на грабли Партизана. Рух потерпел первое поражение в Турции
Новина українською

Львовский "Рух" сегодня провел третий спарринг на сборе в Турции. Подопечные Ивана Федыка встречались с сербским "Партизаном" и уступили со счетом 0:1.

К этому времени "желто-черные" на сборе в Турции не проигрывали - в первом матче обыграли Кизилжар 2: 0, а во втором - сербский "Радник" 3:2.

Свои матчи провела и сборная молодежных команд "Руха" U-21, U-19. Она обыграла турецкий "Дермеспор" 2:0, а в сегодняшнем матче - "Младост Лучано" (2:1).

Контрольный матч

28.01.2021

Рух (Львов, Украина) - Партизан (Белград, Сербия) 0:1

Стартовий состав "Руха": Мисак, Белый, Стаменкович, Копина, Мысык, Карасюк, Федорчук, Русин, Климчук, Богдан Бойчук, Кухаревич

Запас: Бандура, Зец, Веремеенко, Гагун, Глиха, Кухарук, Притула, Лях, Карабин, Кондраков, Сыч, Слюсар

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
Рух

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