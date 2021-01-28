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Наступили на грабли Партизана. Рух потерпел первое поражение в Турции
С третьей попытки
Львовский "
К этому времени "желто-черные" на сборе в Турции не проигрывали - в первом матче обыграли Кизилжар 2: 0, а во втором - сербский "Радник" 3:2.
Свои матчи провела и сборная молодежных команд "Руха" U-21, U-19. Она обыграла турецкий "Дермеспор" 2:0, а в сегодняшнем матче - "Младост Лучано" (2:1).
Контрольный матч
28.01.2021
Рух (Львов, Украина) - Партизан (Белград, Сербия) 0:1
Стартовий состав "Руха": Мисак, Белый, Стаменкович, Копина, Мысык, Карасюк, Федорчук, Русин, Климчук, Богдан Бойчук, Кухаревич
Запас: Бандура, Зец, Веремеенко, Гагун, Глиха, Кухарук, Притула, Лях, Карабин, Кондраков, Сыч, Слюсар
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