Тренер Руха: Партизан - сильный спарринг партнер. Нам есть над чем работать

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал минимальное поражение своей команды против сербского "Партизана" (0:1).

"Для игроков и тренерского штаба этот матч был очень информативными. Считаю, что это был самый сильный спарринг-партнер, с которым "Рух" играл за последние годы. Доволен действиями ребят. Во многих ситуациях действовали достаточно правильно - как в атаке, так и в обороне. Правда, еще есть над чем работать, чтобы улучшать свою игру. Не хочу разделять футболистов на молодежь и опытных.

Во втором тайме у нас тоже играли опытные, а со стартовых минут вышел молодой Кухаревич. Игру провели достаточно ровно. "Партизану" удалось забить лишь, когда мы оказались в меньшинстве, потому что нашему игроку оказывали помощь за пределами поля. После пропущенного мяча поменяли рисунок игры, стали действовать более агрессивно, ведь хотели отыграться", - сказал Федык.

Напомним, что для львовского клуба это третий спарринг на сборе в Турции и первое поражение. До этого подопечные Ивана Федыка не проигрывали - в первом матче обыграли "Кизилжар" 2: 0, а во втором - сербский "Радник" 3:2.