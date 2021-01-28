Суркис назвал нынешний бюджет Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что в одно из трансферных окон для команды приобрели футболистов на 60–70 миллионов.

"Когда мы во времена тренерства Олега Блохина покупали футболистов, мы тратили на покупку игроков миллионов 60–70 в одно трансферное окно. Был такой бюджет. Сейчас он составляет $25–30 млн. И это нормально. Опять-таки, соответственно тому, что у нас играет очень много своей молодежи", – сказал он.



"В нашем клубном магазине на стадионе "Динамо" можно пройти и следы мышей посмотреть. Но зато все кричат: "Мы так поддерживаем "Динамо", мы так болеем, мы так любим..." Это все пустые слова", – добавил Суркис.

Напомним, что Олег Блохин был главным тренером киевского "Динамо" с 2012 по 2014 год.

