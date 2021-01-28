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Суркис назвал нынешний бюджет Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее на покупку игроков клуб больше тратил

Суркис назвал нынешний бюджет Динамо
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что в одно из трансферных окон для команды приобрели футболистов на 60–70 миллионов.

"Когда мы во времена тренерства Олега Блохина покупали футболистов, мы тратили на покупку игроков миллионов 60–70 в одно трансферное окно. Был такой бюджет. Сейчас он составляет $25–30 млн. И это нормально. Опять-таки, соответственно тому, что у нас играет очень много своей молодежи", – сказал он.

"В нашем клубном магазине на стадионе "Динамо" можно пройти и следы мышей посмотреть. Но зато все кричат: "Мы так поддерживаем "Динамо", мы так болеем, мы так любим..." Это все пустые слова", – добавил Суркис.

Напомним, что Олег Блохин был главным тренером киевского "Динамо" с 2012 по 2014 год.

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В статье: Игорь Суркис Олег Блохин Динамо (Киев)
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Источник:
Гордон

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 15:10
С такими ценами на атрибуты -- пусть их мыши и носят....
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