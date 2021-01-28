Ворскла - Младость: видео онлайн трансляция

Подопечные Юрия Максимова встретятся с середняком чемпионата Сербии - "Младостью" (Лучани). Соперник "Ворсклы" после первого круга занимает 11 место среди 20 участников внутреннего чемпионата.

Вы можете увидеть поединок "Ворсклы" и "Младости" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Ворскла". Следить за игрой вы также можете в событийном онлайне на UA-Футбол здесь .

Товарищеский матч

28 января. Турция. Начало в 15:00

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Младость" (Лучани, Сербия)