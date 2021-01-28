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Ворскла - Младость: видео онлайн трансляция
Второй спарринг "зелёно-белых" в Турции
Подопечные Юрия Максимова встретятся с середняком чемпионата Сербии - "Младостью" (Лучани). Соперник "Ворсклы" после первого круга занимает 11 место среди 20 участников внутреннего чемпионата.
Вы можете увидеть поединок "Ворсклы" и "Младости" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Ворскла". Следить за игрой вы также можете в событийном онлайне на UA-Футбол
Товарищеский матч
28 января. Турция. Начало в 15:00
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Младость" (Лучани, Сербия)
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