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Кащук: У Мариуполя уже иммунитет на выездные матчи - без разницы где играть
Первые три весенних матча Мариуполь проведет в Запорожье
Хавбек "Мариуполя" Алексей Кащук в интервью ТК "Футбол" рассказал, как относится к тому, что
"У нас уже иммунитет на выездные матчи. Конечно, мы все расстроены, но, слава Богу, все матчи будут в Запорожье, это не так далеко от Мариуполя, поэтому никаких проблем.
Будем играть, где есть возможность. Все с нетерпением ждут возобновление чемпионата, нам без разницы где играть", - сказал Кащук.
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Источник:ТК Футбол
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