Кащук: У Мариуполя уже иммунитет на выездные матчи - без разницы где играть

Хавбек "Мариуполя" Алексей Кащук в интервью ТК "Футбол" рассказал, как относится к тому, что первые три домашние встречи в УПЛ команда проведет в Запорожье.

"У нас уже иммунитет на выездные матчи. Конечно, мы все расстроены, но, слава Богу, все матчи будут в Запорожье, это не так далеко от Мариуполя, поэтому никаких проблем.

Будем играть, где есть возможность. Все с нетерпением ждут возобновление чемпионата, нам без разницы где играть", - сказал Кащук.