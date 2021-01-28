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Кащук: У Мариуполя уже иммунитет на выездные матчи - без разницы где играть

Премьер-лига
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Первые три весенних матча Мариуполь проведет в Запорожье

Кащук: У Мариуполя уже иммунитет на выездные матчи - без разницы где играть
Новина українською

Хавбек "Мариуполя" Алексей Кащук в интервью ТК "Футбол" рассказал, как относится к тому, что первые три домашние встречи в УПЛ команда проведет в Запорожье.

"У нас уже иммунитет на выездные матчи. Конечно, мы все расстроены, но, слава Богу, все матчи будут в Запорожье, это не так далеко от Мариуполя, поэтому никаких проблем.

Будем играть, где есть возможность. Все с нетерпением ждут возобновление чемпионата, нам без разницы где играть", - сказал Кащук.

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В статье: ФК Мариуполь Алексей Кащук
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Источник:
ТК Футбол

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