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Трубин: Два дня как раз достаточно, чтобы восстановить форму и побыть с любимыми людьми
Итоги первого сбора от голкипера горняков
Голкипер "
– Расскажи, как прошел первый этап зимних сборов?
– Работали в режиме двухразовых тренировок и провели три товарищеские встречи, в которых смогли наладить и вспомнить игровые взаимосвязи. Считаю, первый сбор прошел отлично. Сейчас есть пару дней на отдых, а затем с новыми силами будем готовиться к официальным матчам.
– Как собираешься восстанавливаться в период этого краткосрочного отдыха?
– Проведу время с семьей, буду со своими родными и близкими – это лучший отдых после долгой разлуки. В таких условиях отдыхаешь прежде всего психологически, отстраняясь от внешних факторов. Два дня как раз достаточно, чтобы восстановить физическую форму и побыть с любимыми людьми.
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