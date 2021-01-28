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Трубин: Два дня как раз достаточно, чтобы восстановить форму и побыть с любимыми людьми

Премьер-лига
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Итоги первого сбора от голкипера горняков

Трубин: Два дня как раз достаточно, чтобы восстановить форму и побыть с любимыми людьми
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин подвел итоги первого этапа подготовительных сборов и рассказал о восстановлении во время двухдневной паузы

– Расскажи, как прошел первый этап зимних сборов?

– Работали в режиме двухразовых тренировок и провели три товарищеские встречи, в которых смогли наладить и вспомнить игровые взаимосвязи. Считаю, первый сбор прошел отлично. Сейчас есть пару дней на отдых, а затем с новыми силами будем готовиться к официальным матчам.

– Как собираешься восстанавливаться в период этого краткосрочного отдыха?

– Проведу время с семьей, буду со своими родными и близкими – это лучший отдых после долгой разлуки. В таких условиях отдыхаешь прежде всего психологически, отстраняясь от внешних факторов. Два дня как раз достаточно, чтобы восстановить физическую форму и побыть с любимыми людьми.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Shakhtar news

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