TMW: Шахтер готов отпустить Коваленко уже зимой и ведет переговоры с Аталантой

Итальянская "Аталанта", которая продала своего атакующего хавбека Алехандро Гомеса в "Севилью", рассчитывает закрыть вакантное место в полузащите украинским хавбеком " Шахтера " Виктором Коваленко.

По информации Tuttomercatoweb, клуб из Бергамо уже согласовал с игроком условия личного контракта и может получить Коваленко летом на правах свободного агента.

Впрочем, бергамаски были бы не против подписать украинца и зимой и поэтому контактируют с "Шахтером" по данному вопросу.

По информации источника, донецкий клуб, который так и не смог продолжить контракт с игроком, склоняется к варианту отпустить Виктора уже зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги. Поэтому вариант с переходом хавбека в "Аталанту" до конца января кажется все более реальным.

Чтобы трансфер произошел уже в январе, сторонам предстоит согласовать сумму отступных. Не исключено, что клубы будут торговаться практически до самого завершения сроков работы зимнего окна трансферов.