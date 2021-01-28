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TMW: Шахтер готов отпустить Коваленко уже зимой и ведет переговоры с Аталантой
История с переходом украинца в Аталанту продолжается
Итальянская "Аталанта", которая продала своего атакующего хавбека Алехандро Гомеса в "Севилью", рассчитывает закрыть вакантное место в полузащите украинским хавбеком "
По информации Tuttomercatoweb, клуб из Бергамо уже согласовал с игроком условия личного контракта и может получить Коваленко летом на правах свободного агента.
Впрочем, бергамаски были бы не против подписать украинца и зимой и поэтому контактируют с "Шахтером" по данному вопросу.
По информации источника, донецкий клуб, который так и не смог продолжить контракт с игроком, склоняется к варианту отпустить Виктора уже зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги. Поэтому вариант с переходом хавбека в "Аталанту" до конца января кажется все более реальным.
Чтобы трансфер произошел уже в январе, сторонам предстоит согласовать сумму отступных. Не исключено, что клубы будут торговаться практически до самого завершения сроков работы зимнего окна трансферов.
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