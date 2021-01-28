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TMW: Шахтер готов отпустить Коваленко уже зимой и ведет переговоры с Аталантой

Премьер-лига
(1 голосов)

История с переходом украинца в Аталанту продолжается

TMW: Шахтер готов отпустить Коваленко уже зимой и ведет переговоры с Аталантой
Новина українською

Итальянская "Аталанта", которая продала своего атакующего хавбека Алехандро Гомеса в "Севилью", рассчитывает закрыть вакантное место в полузащите украинским хавбеком "Шахтера" Виктором Коваленко.

По информации Tuttomercatoweb, клуб из Бергамо уже согласовал с игроком условия личного контракта и может получить Коваленко летом на правах свободного агента.

Впрочем, бергамаски были бы не против подписать украинца и зимой и поэтому контактируют с "Шахтером" по данному вопросу.

По информации источника, донецкий клуб, который так и не смог продолжить контракт с игроком, склоняется к варианту отпустить Виктора уже зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги. Поэтому вариант с переходом хавбека в "Аталанту" до конца января кажется все более реальным.

Чтобы трансфер произошел уже в январе, сторонам предстоит согласовать сумму отступных. Не исключено, что клубы будут торговаться практически до самого завершения сроков работы зимнего окна трансферов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
TMW

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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.01.2021 в 19:57
РЕАЛісти і УСІ ПРИТОМНІ ЦІНИТЕЛІ ФУТБОЛУ - перейдіть на статтю Мессі забиває 15 голів фуфлоністи з шепетівським оленем влаштували бучу.....
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Кююмалайнен (Київ)
28.01.2021 в 19:43
Если 200 тыс. дадут, за счастье будет...
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orlando74 (baracuda)
28.01.2021 в 19:42
отпускать пока аталанта не передумала
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