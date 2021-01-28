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Цитаишвили забил свой первый гол за Ворсклу. Полтавчане сыграли вничью с Младостью
Команда Максимова в Турции сыграла свой второй спарринг
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Собственно, обе команды решили судьбу матча еще в первом тайме.
Полтавчане первыми забили дважды - отличились Кравчук и Цитаишвили, оба после индивидуальных действий. Однако до конца тайма сербы установили в матче паритет.
Счет 2:2 не изменился в течение второй половины игры.
"Ворскла" - "Младостm" 2:2
Голы: Кравчук, 10 Цитаишвили, 19 – 24, 37
"Ворскла": Ризнык (Ткаченко, 46), Сапай (Семилет, 46), Павлюк, игрок на просмотре, Амилькар (Якубу, 46), Челядин, Щербак, Ребенок, Цитаишвили, Кравчук, игрок на просмотре.
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