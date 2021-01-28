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Динамо впервые в Украине выпустит фан-токены на блокчейн платформе
Киевляне идут в ногу со временем
Киевское "
Цель нового, проекта – создание современной и удобной программы лояльности для болельщиков, предоставление им возможности участвовать в эксклюзивных акциях и важных pr-мероприятиях клуба. После запуска этой программы фаны смогут не просто приобрести, но и заработать цифровые токены – своей активностью.
"Мы стремимся выйти на новый уровень взаимодействия с болельщиками не только в Украине, но и во всем мире, а также расширить международную фан-армию киевского" Динамо". Сотрудничество с американской компанией Moonwalk для нас – это шанс стать первым украинским клубом, который предложит своим поклонникам эксклюзивные преимущества токенизации и блокчейн-технологии", - заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.
Получать фан-токены можно будет, проявляя активность в соцсетях, участвуя в различных опросах и челленджах. А потратить – на эксклюзивные изделия, изготовленные именно для владельцев токенов, раритетные коллекционные вещи, связанные с историей клуба и его легендарными игроками, допуск в скай-боксы, присутствие на встречах с игроками, индивидуальные экскурсии и тому подобное.
Со стороны "Динамо" над процессом токенизации будет работать специально созданный в составе клуба департамент по вопросам инноваций. Возглавил его успешный украинско-американский бизнесмен, идеолог технологии блокчейн, президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург.
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