  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо впервые в Украине выпустит фан-токены на блокчейн платформе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо впервые в Украине выпустит фан-токены на блокчейн платформе

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне идут в ногу со временем

Динамо впервые в Украине выпустит фан-токены на блокчейн платформе
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило о начале сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk.

Цель нового, проекта – создание современной и удобной программы лояльности для болельщиков, предоставление им возможности участвовать в эксклюзивных акциях и важных pr-мероприятиях клуба. После запуска этой программы фаны смогут не просто приобрести, но и заработать цифровые токены – своей активностью.

"Мы стремимся выйти на новый уровень взаимодействия с болельщиками не только в Украине, но и во всем мире, а также расширить международную фан-армию киевского" Динамо". Сотрудничество с американской компанией Moonwalk для нас – это шанс стать первым украинским клубом, который предложит своим поклонникам эксклюзивные преимущества токенизации и блокчейн-технологии", - заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Получать фан-токены можно будет, проявляя активность в соцсетях, участвуя в различных опросах и челленджах. А потратить – на эксклюзивные изделия, изготовленные именно для владельцев токенов, раритетные коллекционные вещи, связанные с историей клуба и его легендарными игроками, допуск в скай-боксы, присутствие на встречах с игроками, индивидуальные экскурсии и тому подобное.

Со стороны "Динамо" над процессом токенизации будет работать специально созданный в составе клуба департамент по вопросам инноваций. Возглавил его успешный украинско-американский бизнесмен, идеолог технологии блокчейн, президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург.

Читайте такжеДиджитализация на марше. У Динамо появился вице-президент по вопросам инноваций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Марк Гинзбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...