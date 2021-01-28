Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо возобновило работу и готовится к вылету в Турцию
В пятницу киевляне вылетают в Турцию
25 января для первой команды киевского "
Футболисты получили несколько дней выходных, которые использовали по своему усмотрению.
В четверг команда возобновила работу, собравшись на клубной базе.
Уже завтра утром команда чартерным рейсом отправится в Турцию, где на протяжении ближайших 12-ти дней будут готовиться к возобновлению сезона. Турецкий сбор завершится 8 февраля.
Напомним, что на втором турецком сборе
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Динамо
Популярное сейчас
- Молодежная сборная Украины узнала соперников по отбору Евро-2023
- Флуминенсе ответил на предложение Шахтера по поводу лучшего бомбардира юношеского чемпионата
- Ди Марцио: Аталанта постарается подписать хавбека Шахтера до закрытия трансферного окна
- Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...