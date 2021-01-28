Динамо возобновило работу и готовится к вылету в Турцию

25 января для первой команды киевского " Динамо " завершился первый тренировочный сбор в ОАЭ.

Футболисты получили несколько дней выходных, которые использовали по своему усмотрению.

В четверг команда возобновила работу, собравшись на клубной базе.

Уже завтра утром команда чартерным рейсом отправится в Турцию, где на протяжении ближайших 12-ти дней будут готовиться к возобновлению сезона. Турецкий сбор завершится 8 февраля.