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Динамо возобновило работу и готовится к вылету в Турцию

Премьер-лига
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В пятницу киевляне вылетают в Турцию

Динамо возобновило работу и готовится к вылету в Турцию
Новина українською

25 января для первой команды киевского "Динамо" завершился первый тренировочный сбор в ОАЭ.

Футболисты получили несколько дней выходных, которые использовали по своему усмотрению.

В четверг команда возобновила работу, собравшись на клубной базе.

Уже завтра утром команда чартерным рейсом отправится в Турцию, где на протяжении ближайших 12-ти дней будут готовиться к возобновлению сезона. Турецкий сбор завершится 8 февраля.

Напомним, что на втором турецком сборе "Динамо" запланировало шесть спаррингов

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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