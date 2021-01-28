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Сикан принес Мариуполю ничью в спарринге с Пролетером

Премьер-лига
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Мариуполь сыграл вничью с Пролетером

Сикан принес Мариуполю ничью в спарринге с Пролетером
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В четверг 28 января "Мариуполь" провел свой четвертый спарринг на турецком сборе.

Соперником азовцев стал ФК "Пролетер" из Сербии.

Матч закончился результативной ничьей 1:1, причем оба гола были забиты в первом тайме.

Сербы первыми забили, однако под конец тайма Сикан счет сравнял.

"Мариуполь" — "Пролетер" 1:1

Голы: Томович (18) - Сикан (44)

"Мариуполь" 1-й тайм: Кудрик, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк, Доброхотов, Танковский, Мишнев, Топалов, Горбунов, Сикан

"Мариуполь" 2-й тайм: Гальчук, Меличенко, Муравский, Сагуткин, Драмбаев, Чех, Мишнев (Танковский 55), Бондаренко, Кулиев, Кулаков, Кащук (Топалов 74)

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В статье: ФК Мариуполь Даниил Сикан Пролетер (Нови-Сад)
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