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Сикан принес Мариуполю ничью в спарринге с Пролетером
Мариуполь сыграл вничью с Пролетером
В четверг 28 января "
Соперником азовцев стал ФК "Пролетер" из Сербии.
Матч закончился результативной ничьей 1:1, причем оба гола были забиты в первом тайме.
Сербы первыми забили, однако под конец тайма Сикан счет сравнял.
"Мариуполь" — "Пролетер" 1:1
Голы: Томович (18) - Сикан (44)
"Мариуполь" 1-й тайм: Кудрик, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк, Доброхотов, Танковский, Мишнев, Топалов, Горбунов, Сикан
"Мариуполь" 2-й тайм: Гальчук, Меличенко, Муравский, Сагуткин, Драмбаев, Чех, Мишнев (Танковский 55), Бондаренко, Кулиев, Кулаков, Кащук (Топалов 74)
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