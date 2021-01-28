Гинзбург: Я приехал не для того, чтобы купить Динамо. Это просто чистая любовь к клубу

У киевского "Динамо" недавно появился вице-президент по вопросам инноваций . На данную должность был назначен известный в мире девелопмента и блокчейна специалист Марк Гинзбург.

При этом, на сегодняшней презентации Гинзбург заявил, что не собирается покупать киевский клуб.

- Фанаты говорят, что вы просто приехали присмотреться к "Динамо" на предмет будущей покупки. Это правда или нет?

– Видел статью, где не спрашивается, а утверждается это. Конечно же, это не так. Во-первых, я не приехал, чтобы прицениться и купить. Я уже последние 29 лет живу в режиме back-and-forth – две-три недели в Нью-Йорке, две недели в Киеве. Поэтому я давно приехал. Иногда мне кажется, что я даже не уезжал.

Поверьте, это просто чистая любовь к клубу и желание сделать его лидером.