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Гинзбург: Я приехал не для того, чтобы купить Динамо. Это просто чистая любовь к клубу

Премьер-лига
(3 голосов)

У киевлян новый вице-президент по вопросам инноваций

Гинзбург: Я приехал не для того, чтобы купить Динамо. Это просто чистая любовь к клубу
Новина українською

У киевского "Динамо" недавно появился вице-президент по вопросам инноваций. На данную должность был назначен известный в мире девелопмента и блокчейна специалист Марк Гинзбург.

При этом, на сегодняшней презентации Гинзбург заявил, что не собирается покупать киевский клуб.

- Фанаты говорят, что вы просто приехали присмотреться к "Динамо" на предмет будущей покупки. Это правда или нет?

– Видел статью, где не спрашивается, а утверждается это. Конечно же, это не так. Во-первых, я не приехал, чтобы прицениться и купить. Я уже последние 29 лет живу в режиме back-and-forth – две-три недели в Нью-Йорке, две недели в Киеве. Поэтому я давно приехал. Иногда мне кажется, что я даже не уезжал.

Поверьте, это просто чистая любовь к клубу и желание сделать его лидером.

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В статье: Динамо (Киев) Марк Гинзбург
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Комментарии (17)
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Простo Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 22:09
ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ !!! ПРАТИВНЫЕ!!!
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0
-2
Простo Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 22:06
ВНИМАНИЕ !!! У МЕНЯ СЕГОДНЯ РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ЧЛЕНИСТОНОГИЕ!!!! РАДУЙТЕСЬ, ПОКА НЕ ПОЗДНО!!!
Ответить
0
-2
aleks68
28.01.2021 в 22:19
недоношенный полечи голову
Ответить
+1
-1
Простo Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 22:20
САМ ТАКОЙ !!! А Я ХОРОШИЙ.
0
-2
aleks68
28.01.2021 в 22:23
санитары уже выехали.жди
0
0
Простo Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 22:25
Куда выехали? Я уже там.
0
0
Просто Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 22:04
ВНИМАНИЕ !!! ПОД МОИМ НИКОМ ВЫДАЕТ ВЫСЕРЫ КАКОЙ-ТО КУЕСОС !!!!!
Ответить
0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
28.01.2021 в 22:17
Самокритично) бегом обратно в дурку
Ответить
0
0
Простo Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 22:18
СТОППЭ !!! ЧТО ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ??? Я ТОЛЬКО ЧТО ПРИЗНАЛСЯ В ТОМ ЧТО Я И ЕСТЬ КУЕСОС??? КАК СТЕРЕТЬ ЭТО СООБЩЕНИЕ??? ХОТЯ ВСЕ И ТАК ЭТО ЗНАЮТ... ПРАТИВНЫЕ!!!
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
28.01.2021 в 21:02
Покупай пока сцуркисы не убили клуб окончательно.
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+2
-5
Просто Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 21:21
сцука вонючая. когда ты уймешся...
Ответить
0
-5
Простo Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 21:52
storm_ua, ты хороший человек. Но все равно я тебя должен обделать по полной, так как я покровитель субстанций и здешних заднеприводов...
+1
-2
aleks68
28.01.2021 в 22:20
когда ты петушара уймёшься?пойди полечи свою бестолковую голову
0
-1
aleks68
28.01.2021 в 22:22
"покровитель"?скорее е.....я мразь.жри дерьмо от суркиса и не гавкай
0
-1
Oлeкcин (Н.)
28.01.2021 в 21:01
Это кто еще такой, шо за шнырь?
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+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 21:20
Шнырь - такая кликуха у твоего папы была...
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0
-4
aleks68
28.01.2021 в 22:23
твой папа такой же конченный как и ты?
0
0


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