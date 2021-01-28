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Милевский и Кополовец не помогли. Минай проиграл свой первый турецкий спарринг
Закарпатцы проиграли сербскому Раду
В четверг 28 января "
Первый тайм остался за сербами, которые открыли счет в матче.
После перерыва закарпатцы заиграли активнее, однако снова пропустили после навеса с фланга.
За три минуты до конца матча "Минай" смог сократить разницу в счете – пенальти реализроовал Шиндер, однако на большее подопечных Кобина не хватило. 1:2.
Отметим, что свой следующий спарринг "Минай" проведет уже уже завтра, 29 января -
Минай – Рад (Белград, Сербия) 1:2
Гол Миная: Шиндер (87, пен)
"Минай" (1 тайм): Попович, Кныш, Карась, Чушенко, Кополовец, Петрусенко, Снежко, Шпак (Панчишин), Кожанов, Милевский, Ахмедзаде
"Минай" (2 тайм): Каниболоцкий, Шемми, Матич, Малепе, Сакив, Хахлев, Ткачук, Панчишин (Пиняшко), Нуриев, Угечукву, Шиндер
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