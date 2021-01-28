Милевский и Кополовец не помогли. Минай проиграл свой первый турецкий спарринг

В четверг 28 января " Минай " на сборах в Турции сыграл свой первый спарринг - с сербским "Радом".

Первый тайм остался за сербами, которые открыли счет в матче.

После перерыва закарпатцы заиграли активнее, однако снова пропустили после навеса с фланга.

За три минуты до конца матча "Минай" смог сократить разницу в счете – пенальти реализроовал Шиндер, однако на большее подопечных Кобина не хватило. 1:2.

Отметим, что свой следующий спарринг "Минай" проведет уже уже завтра, 29 января - сыграет с донецким "Олимпиком".

Минай – Рад (Белград, Сербия) 1:2

Гол Миная: Шиндер (87, пен)

"Минай" (1 тайм): Попович, Кныш, Карась, Чушенко, Кополовец, Петрусенко, Снежко, Шпак (Панчишин), Кожанов, Милевский, Ахмедзаде

"Минай" (2 тайм): Каниболоцкий, Шемми, Матич, Малепе, Сакив, Хахлев, Ткачук, Панчишин (Пиняшко), Нуриев, Угечукву, Шиндер