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Милевский и Кополовец не помогли. Минай проиграл свой первый турецкий спарринг

Премьер-лига
(2 голосов)

Закарпатцы проиграли сербскому Раду

Милевский и Кополовец не помогли. Минай проиграл свой первый турецкий спарринг
Новина українською

В четверг 28 января "Минай" на сборах в Турции сыграл свой первый спарринг - с сербским "Радом".

Первый тайм остался за сербами, которые открыли счет в матче.

После перерыва закарпатцы заиграли активнее, однако снова пропустили после навеса с фланга.

За три минуты до конца матча "Минай" смог сократить разницу в счете – пенальти реализроовал Шиндер, однако на большее подопечных Кобина не хватило. 1:2.

Отметим, что свой следующий спарринг "Минай" проведет уже уже завтра, 29 января - сыграет с донецким "Олимпиком".

Минай – Рад (Белград, Сербия) 1:2

Гол Миная: Шиндер (87, пен)

"Минай" (1 тайм): Попович, Кныш, Карась, Чушенко, Кополовец, Петрусенко, Снежко, Шпак (Панчишин), Кожанов, Милевский, Ахмедзаде

"Минай" (2 тайм): Каниболоцкий, Шемми, Матич, Малепе, Сакив, Хахлев, Ткачук, Панчишин (Пиняшко), Нуриев, Угечукву, Шиндер

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В статье: ФК Минай Рад (Белград)
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