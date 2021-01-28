Данило Силва обсудил с Суркисом свое возможное сотрудничество с Динамо

Экс-защитник " Динамо " Данило Силва посетил киевский клуб.

Бразилец, который недавно завершил карьеру игрока, выбирает дальнейшее направление своей деятельности.

Данило встретился с президентом "Динамо" Игорем Суркисом и обсудил своё возможное сотрудничество с клубом, но уже не в статусе игрока.

Президент и бывший футболист пообщались и обсудили возможное сотрудничество.

Напомним, что Данило Силва выступал за "Динамо" с 2010-го по 2017-й год, выиграл с командой два чемпионских титула, два Кубка Украины и Суперкубок страны.

После "Динамо" правый защитник играл за бразильский "Интернасьональ" и команду MLS "Лос-Анджелес".