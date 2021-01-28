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Данило Силва обсудил с Суркисом свое возможное сотрудничество с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец посетил Киев

Данило Силва обсудил с Суркисом свое возможное сотрудничество с Динамо
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Данило Силва посетил киевский клуб.

Бразилец, который недавно завершил карьеру игрока, выбирает дальнейшее направление своей деятельности.

Данило встретился с президентом "Динамо" Игорем Суркисом и обсудил своё возможное сотрудничество с клубом, но уже не в статусе игрока.

Президент и бывший футболист пообщались и обсудили возможное сотрудничество.

Напомним, что Данило Силва выступал за "Динамо" с 2010-го по 2017-й год, выиграл с командой два чемпионских титула, два Кубка Украины и Суперкубок страны.

После "Динамо" правый защитник играл за бразильский "Интернасьональ" и команду MLS "Лос-Анджелес".

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В статье: Данило Силва Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Kristo (Львов)
28.01.2021 в 22:26
В каком качестве? Подбор игроков?
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