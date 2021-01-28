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Ризнык: Трансферные слухи мне не мешают, я не читаю прессу
Голкипер Ворсклы сосредоточен на работе
Голкипер "
"Сейчас будем тренироваться на поле с мячами, наигрывать тактику. Сборы практически не отличаются от тех, которые были в прошлом году. Мне не мешают трансферные слухи, я не читаю прессу, моё дело - работать и тренироваться», - сказал Ризнык.
Напомним, что в течения сезона СМИ активно сватали Ризныка в донецкий "Шахтер".
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Источник:ТК Футбол
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