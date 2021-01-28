Ризнык: Трансферные слухи мне не мешают, я не читаю прессу

Голкипер " Ворсклы " Дмитрий Ризнык в интервью ТК "Футбол" рассказал о ходе тренировочных сборов команды и отреагировал на слухи о переходе в другой клуб.

"Сейчас будем тренироваться на поле с мячами, наигрывать тактику. Сборы практически не отличаются от тех, которые были в прошлом году. Мне не мешают трансферные слухи, я не читаю прессу, моё дело - работать и тренироваться», - сказал Ризнык.

Напомним, что в течения сезона СМИ активно сватали Ризныка в донецкий "Шахтер".