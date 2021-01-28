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Ризнык: Трансферные слухи мне не мешают, я не читаю прессу

Премьер-лига
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Голкипер Ворсклы сосредоточен на работе

Ризнык: Трансферные слухи мне не мешают, я не читаю прессу
Новина українською

Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык в интервью ТК "Футбол" рассказал о ходе тренировочных сборов команды и отреагировал на слухи о переходе в другой клуб.

"Сейчас будем тренироваться на поле с мячами, наигрывать тактику. Сборы практически не отличаются от тех, которые были в прошлом году. Мне не мешают трансферные слухи, я не читаю прессу, моё дело - работать и тренироваться», - сказал Ризнык.

Напомним, что в течения сезона СМИ активно сватали Ризныка в донецкий "Шахтер".

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
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Источник:
ТК Футбол

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