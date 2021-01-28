  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селезнев снова забил с пенальти, но Колос все равно проиграл Марибору
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев снова забил с пенальти, но Колос все равно проиграл Марибору

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое поражение ковалевцев на турецком сборе

Селезнев снова забил с пенальти, но Колос все равно проиграл Марибору
Новина українською

В четверг 28 января "Колос" провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Cоперником команды Костишина был многолетний чемпион Словении "Марибор".

Ковалевцы открыли счет уже на 6-й минуте, однако уже в первом тайме умудрились пропустить три гола.

После перерыва "Колос" попытался активничать и даже сквитал один гол (с пенальти отличился Селезнев), однако на ничью, несмотря на убойные моменты того же Селезнева, так и не наиграл.

2:3 - первое поражение "Колоса" на сборе в Турции, а следующий контрольный поединок ребята Руслана Костишина проведут уже завтра 29 января против "Динамо" (Тбилиси).

"Колос" - "Марибор" (Словения) - 2:3

Голы: Ориховский (6), Селезнев (75-пен.) - Байда (27, 36-пен.), Мартинович (40)

Колос: Волынец (Пахолюк, 75), Кравченко (Зозуля, 46), Гавриш (к) (Новак, 70), Петров (Милько, 70), ИНП (Черноморец, 46), Ориховский (Богданов, 46), Нгамба (Задоя, 46), Ильин (Селезнев, 46), Костышин (Лысенко, 68), Антюх (Данфи, 68), Хлебас (Исаенко, 68)

Запасные: Коваль, Мораренко, Сорокин, Ром.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марибор Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
28.01.2021 в 23:34
надо было давать 2 пенальти а с 1 пенала не получиться 2
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...