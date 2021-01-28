Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селезнев снова забил с пенальти, но Колос все равно проиграл Марибору
Первое поражение ковалевцев на турецком сборе
В четверг 28 января "
Ковалевцы открыли счет уже на 6-й минуте, однако уже в первом тайме умудрились пропустить три гола.
После перерыва "Колос" попытался активничать и даже сквитал один гол (с пенальти отличился Селезнев), однако на ничью, несмотря на убойные моменты того же Селезнева, так и не наиграл.
2:3 - первое поражение "Колоса" на сборе в Турции, а следующий контрольный поединок ребята Руслана Костишина проведут уже завтра 29 января против "Динамо" (Тбилиси).
"Колос" - "Марибор" (Словения) - 2:3
Голы: Ориховский (6), Селезнев (75-пен.) - Байда (27, 36-пен.), Мартинович (40)
Колос: Волынец (Пахолюк, 75), Кравченко (Зозуля, 46), Гавриш (к) (Новак, 70), Петров (Милько, 70), ИНП (Черноморец, 46), Ориховский (Богданов, 46), Нгамба (Задоя, 46), Ильин (Селезнев, 46), Костышин (Лысенко, 68), Антюх (Данфи, 68), Хлебас (Исаенко, 68)
Запасные: Коваль, Мораренко, Сорокин, Ром.
Популярное сейчас
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Лунин имеет возможность уйти из мадридского Реала в другой клуб Ла Лиги
- Украинец Путин приехал на просмотр беларусского Немана
- Зарплата Коваленко выше, чем у половины игроков Шахтера - СМИ
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО