Селезнев снова забил с пенальти, но Колос все равно проиграл Марибору

В четверг 28 января " Колос " провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Cоперником команды Костишина был многолетний чемпион Словении "Марибор".

Ковалевцы открыли счет уже на 6-й минуте, однако уже в первом тайме умудрились пропустить три гола.

После перерыва "Колос" попытался активничать и даже сквитал один гол (с пенальти отличился Селезнев), однако на ничью, несмотря на убойные моменты того же Селезнева, так и не наиграл.

2:3 - первое поражение "Колоса" на сборе в Турции, а следующий контрольный поединок ребята Руслана Костишина проведут уже завтра 29 января против "Динамо" (Тбилиси).

"Колос" - "Марибор" (Словения) - 2:3

Голы: Ориховский (6), Селезнев (75-пен.) - Байда (27, 36-пен.), Мартинович (40)

Колос: Волынец (Пахолюк, 75), Кравченко (Зозуля, 46), Гавриш (к) (Новак, 70), Петров (Милько, 70), ИНП (Черноморец, 46), Ориховский (Богданов, 46), Нгамба (Задоя, 46), Ильин (Селезнев, 46), Костышин (Лысенко, 68), Антюх (Данфи, 68), Хлебас (Исаенко, 68)

Запасные: Коваль, Мораренко, Сорокин, Ром.